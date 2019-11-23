حسين خوجلي: منشورات قحط .. أحجز نسختك منذ الآن فالكميات محددودة!

علمت مصادر (الطريفي زول نصيحة) أن المجموعة الكاملة لكتب ومنشورات فلاسفة ومفكري وكتاب (قحط) قد وصلت الى مطار الخرطوم بعد معرض الكتاب لأسباب تتعلق بالطباعة والشحن، لكن الجهات المعنية بنشر ثقافة المرحلة سوف تقيم معرضاً خاصاً بالمجموعة لفتح الطريق أمام خط الاستنارة والوعي والحرية المطلقة على خطى كارل ماركس، وعلي عبد الرازق، وسلامة موسى، ومحمود امين العالم، وحسين مروة، ومحمود محمد طه، وفرج فودة، ونوال السعداوي وبقية الشعوبيين والعلمانيين وطلقاء المذاهب.
وقد تحصلت مصادر (الطريفي زول نصيحة) على أغلب عناوين هذه الاصدارات الغرائبية، وتنفرد بنشرها تعميماً للفائدة وحرصاً على السبق الصحفي :
1/ المبتدأ والخبر لإعلان جنازة البحر
2/ مضادات التمكين بوزارة الطاقة والتعدين
3/ التوقيع المرهوب للناشطة لينا محجوب
4/ عمال الدريسة لمناهضة ثقافة المريسة
5/ الدعاء المستجاب لكشف اكاذيب القحطاب
6/ المعارف اللدنية لاسدال ستار الميزانية
7/ امتشاق السنان لمحاربة وزير الحجارة والاوثان
8/ خيار العباد لمحاربة الشرك والالحاد
9/ انوار الحقيقة لكشف تزوير الوثيقة
10 / الغالي والبلوشي لمضمار بت البوشي
11/ الفرس المنهوب والسرج المقلوب في ثقافة الرشيد يعقوب
12/ فقه الصوم وتعلم العوم في تربية ود التوم
13/ ما حارت فيه البرية عن اداء وزيرة الخارجية
14/ التصريح الناشف لاكرم ود حاجة كاشف
15/ الحساب البراني لود البدوي الكردفاني
16/ (حركات) الجزر التربيعي في (مقاومة) المجلس التشريعي
17/ الصالح والطالح لاعلام فيصل محـمد صالح
18/ تسجيل المِلـِـك في تصريح خالد سلك
19/ التصويب والتنشين في صد هجمات نصر الدين
20/ المجموعة الشعرية الكاملة لدسيس مان في قبض جوائز الاحسان
21/ اليسار الجبان ما بعد جسارة الخاتم عدلان
22/ الطالع والنازل في اجتهادات مبارك الفاضل
23/ حظ مريم المنصورة في اعتلاء المقصورة
24/ النقع المثار ما بين الشفيع والمختار
25/ قوش .. والكلام دخل الحوش
26/ تأجيل البيان في تجلية البرهان
27/ تجريد الحسام وماس الكلام في صمت الامام
28/ المؤتمر بين شيخ القنابل ودقير السنابل
29/ كتاب الأمالي ما بين النهضة والسد العالي
30/ الخرطوم وواشنطن لقاء السراب وجدلية العقاب
31/ الشفرة السرية حول عودة الختمية
32/ تعادلية الميزان في تحالف الحيران والكيزان
33/ الروض الخصيب والزهر الرطيب في فقه الإمام نبيل اديب
34/ اجتهاد المحتاج في مشروع علي الحاج
35/ البحر المذخور والوعد المسطور في امارة غندور
36/ اغاثة اللهفان في تفسير صمت علي عثمان
37/ التعليم العالي بين النقد المثالي وكبح التعالي
38/مجالس العوام في مكتب النائب العام
39/ انتقاليون حد الثمالة والجنون (شعر)
40/ بداية اليسير ونهاية العسير في عودة المشير
حسين خوجلي
1 تعليق
نحن قرينا مؤلفات الدولة الكيزانية العميقة ومازالت هناك بقية وهي كالتالي:
1- كيف تربي كرشا
2- كيف تسرق الدولة
3- كيف تفصّل الفتاوي.
4- فنون الاختلاس.
5- نظريات اللعب بسجلات الأراضي.
6- تحليل التحلل.
7- تطويع القوانين وتظبيت الموازين.
8- اكتل الشهيد وعرس مرتو.
9- فنون الزوغان من الضرائب والجمارك.
10- اصول ومهارات التمكين.
11- ابتكارات الشهادات العلمية.
12- الوظائف النادرة مثل اخصائي الاقتصاب.
13- مهارات اختراق أجهزة الدولة والسيطرة.
14- صفات ومؤهلات شعب الكيزان المختار.
15 – فصل الجنوب اعظم انجازات بني كوز.
16- مختصي عمل الغُرر وعلامات التدين والوقار.
17- احصاءات عمارات واراضي بني كوز.
18- مهارات الخطابة والتقية والاستعانة بالايات واللباقة النفاقية.
19- كيف تصبح قائدا كيزانيا تلعب بالبيضة والحجر.
20- سبّح نهارا وضبّح ليلا.
21- فنون ابتكار المصطلحات والمسميات لزوم اللهط.
22- اساسيات انشاء منظمة لزوم المأكلة.
23 – كيف تربي المنافقين والاتباع.
24- خلق الاعداء وابتكار النزاعات للاصتياد في الماء العكر.
25- ضمان الاستفادة الشخصية وراء الانجازات.
26- احلام زلوط والمجد الضائع.
27 – قفل الصنابير والفطام المؤلم.
28 – الايادي الناعمة والشقاوة القادمة.
29- البكاء على اللبن المسكوب.
30 – مهارات وفنون الهروب.
31- تخفيف السفن من الاحمال وتطليق شينات النساء.
32- عبقريات اخفاء الممتلكات وتشفير السجلات.
33 – حيرة مصاريف الابناء الدولارية.
34- تعلم التواضع والمسكنة اخر العمر.
35- مبتكرات تجارة الدولار واكتناز الكاش.
36- الاستفادة من السيطرة على مفاصل الدولة قبل فوات الاوان.
37- بلع غصة الجنجويد بعد الهرشة.
38- كتائب ظل من دون ظل.
39- سحب الاوبامات ومغسة الحوامات.
40- الاكل من السنام وزهد الطعام.