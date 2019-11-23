حسين خوجلي: منشورات قحط .. أحجز نسختك منذ الآن فالكميات محددودة!

علمت مصادر (الطريفي زول نصيحة) أن المجموعة الكاملة لكتب ومنشورات فلاسفة ومفكري وكتاب (قحط) قد وصلت الى مطار الخرطوم بعد معرض الكتاب لأسباب تتعلق بالطباعة والشحن، لكن الجهات المعنية بنشر ثقافة المرحلة سوف تقيم معرضاً خاصاً بالمجموعة لفتح الطريق أمام خط الاستنارة والوعي والحرية المطلقة على خطى كارل ماركس، وعلي عبد الرازق، وسلامة موسى، ومحمود امين العالم، وحسين مروة، ومحمود محمد طه، وفرج فودة، ونوال السعداوي وبقية الشعوبيين والعلمانيين وطلقاء المذاهب.

وقد تحصلت مصادر (الطريفي زول نصيحة) على أغلب عناوين هذه الاصدارات الغرائبية، وتنفرد بنشرها تعميماً للفائدة وحرصاً على السبق الصحفي :

1/ المبتدأ والخبر لإعلان جنازة البحر

2/ مضادات التمكين بوزارة الطاقة والتعدين

3/ التوقيع المرهوب للناشطة لينا محجوب

4/ عمال الدريسة لمناهضة ثقافة المريسة

5/ الدعاء المستجاب لكشف اكاذيب القحطاب

6/ المعارف اللدنية لاسدال ستار الميزانية

7/ امتشاق السنان لمحاربة وزير الحجارة والاوثان

8/ خيار العباد لمحاربة الشرك والالحاد

9/ انوار الحقيقة لكشف تزوير الوثيقة

10 / الغالي والبلوشي لمضمار بت البوشي

11/ الفرس المنهوب والسرج المقلوب في ثقافة الرشيد يعقوب

12/ فقه الصوم وتعلم العوم في تربية ود التوم

13/ ما حارت فيه البرية عن اداء وزيرة الخارجية

14/ التصريح الناشف لاكرم ود حاجة كاشف

15/ الحساب البراني لود البدوي الكردفاني

16/ (حركات) الجزر التربيعي في (مقاومة) المجلس التشريعي

17/ الصالح والطالح لاعلام فيصل محـمد صالح

18/ تسجيل المِلـِـك في تصريح خالد سلك

19/ التصويب والتنشين في صد هجمات نصر الدين

20/ المجموعة الشعرية الكاملة لدسيس مان في قبض جوائز الاحسان

21/ اليسار الجبان ما بعد جسارة الخاتم عدلان

22/ الطالع والنازل في اجتهادات مبارك الفاضل

23/ حظ مريم المنصورة في اعتلاء المقصورة

24/ النقع المثار ما بين الشفيع والمختار

25/ قوش .. والكلام دخل الحوش

26/ تأجيل البيان في تجلية البرهان

27/ تجريد الحسام وماس الكلام في صمت الامام

28/ المؤتمر بين شيخ القنابل ودقير السنابل

29/ كتاب الأمالي ما بين النهضة والسد العالي

30/ الخرطوم وواشنطن لقاء السراب وجدلية العقاب

31/ الشفرة السرية حول عودة الختمية

32/ تعادلية الميزان في تحالف الحيران والكيزان

33/ الروض الخصيب والزهر الرطيب في فقه الإمام نبيل اديب

34/ اجتهاد المحتاج في مشروع علي الحاج

35/ البحر المذخور والوعد المسطور في امارة غندور

36/ اغاثة اللهفان في تفسير صمت علي عثمان

37/ التعليم العالي بين النقد المثالي وكبح التعالي

38/مجالس العوام في مكتب النائب العام

39/ انتقاليون حد الثمالة والجنون (شعر)

40/ بداية اليسير ونهاية العسير في عودة المشير

حسين خوجلي