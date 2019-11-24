بالصورة.. الإعلامية جدية عثمان تعود لإشعال مواقع التواصل بارتدائها “بنطلون” الجينز “الضيق” للمرة الثالثة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة حديثة للإعلامية الشهيرة جدية عثمان تظهرها وهي ترتدي “بنطلون” “الجينز” الضيق حسب وصفهم للصورة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين ففقد عثر الناشطون على الصورة بعدما قامت جدية بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نهار السبت.

وانتقد ناشرو الصورة على عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإعلامية والمذيعة السابقة بقناتي الهلال والنيل الأزرق على نشرها لمثل هذه الصور على السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر أن جدية داومت على ارتداء “الجينز” حيث ظهرت في مرتين سابقتين وهي ترتدي بنطلون “الجنز”, وظهرت جدية في المرة الأولى في يوليو من العام 2015 بحسب ما نشر موقع النيلين وقتها حيث أظهرتها الصورة وهي تضع احد قدميها علي إحدى الأشجار, وترتدي أزياء من ماركة (جينز), ولعل هذه الأزياء هي ما زادت من اهتمام رواد مواقع التواصل بالصورة. وجاءت التعليقات في شكل إعجاب بنجمة النيل الأزرق السابقة, حيث رصد موقع النيلين عدد من التعليقات المصاحبة للصورة. وقد كتب جعفر صلاح (يا جدية والله الجينز يخلو ليك أنتي براك). وكتب الفهد الأسمر(منورة كتير يا جدية وكل يوم ظاهرة لينا بإطلالة أجمل من التانية).

وفي سبتمبر من العام 2017 نشرت المذيعة اللامعة صورة أخرى مع ابنها عمر تظهر فيها بـ”البنطلون” وقالت عنها وقتها (لما العيال تكبر يصير الحوار أصعب لحظات انهزامي أمام المحاور الصغير).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين