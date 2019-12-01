تفاصيل إلقاء الشرطة السودانية القبض على المتهمين الأربعة في حادثة قتل المغترب العائد (وجدي فرح) بالخرطوم

ألقت الشرطة السودانية بعد مجهودات مقدرة من فريق المباحث، وفي زمن قياسي، القبض على المتهمين الأربعة في حادثة قتل المغدور (وجدي حسن فرح ) ٤٠ عاماً، كما تمكنت من إستعادة سيارته بعد بيعها، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).

وتعود تفاصيل القبض بحسب إفادة مصادر لكوش نيوز، أن المتهمين قد أوقفوا القتيل ليلة الاربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ بالقرب من كهرباء جبرة جنوب غرب الخرطوم لمشوار بطريق جبل أولياء كسائق أجرة (ترحال).

وفي منطقة خلوية في منتصف الطريق طلبوا منه أن يتوقف لقضاء الحاجة، باغتوها بعدها بست طعنات بسكين، وهربوا بسيارته وهاتفه المحمول.

● سيارة القتيل

وقامت شرطة مسرح الحادث بالاجراءات الفنية اللازمة وارسال الجثة للمشرحة و عندها تعرف شقيقه على القتيل وذكر ان شقيقه خرج ليلا بعربته الاكسنت موديل 2016 التي كان يعمل بها وجد البلاغ اهتماما من قيادات الشرطة ومن قبل المواطنين الذين تناولوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تكليف تيم من مباحث شرطة ولاية الخرطوم لمتابعة البلاغ ولاهميته تم استنفار كافة رجال المباحث بالولاية للعمل لتسديد هذا البلاغ بحيث توصل البحث الى وجود مشتبه بهم بمنطقة جبرة وتم تنشيط المصادر لتحديد اماكن تواجد المشتبه بهم وتم تحديد تواجدهم باحدى الشقق بمنطقة جبرة ‘ على وجه السرعة تم تشكيل تيم من فرعية الخرطوم مكافحة سرقة السيارات وتحديد ساعة الصفر حسب الخطة التي وضعت لمداهمة الشقة عند الثانية والنصف صباحاً تمت المداهمة، بحسب اعلام شرطة ولاية الخرطوم.

وحاول المتهمون الاشتباك مع القوة عن طريق الاسلحة البيضاء الا ان القوة تمكنت من السيطرة عليهم والقبض على المتهم الاول و بتفتيشه تم العثور على موبايل القتيل والقبض على المتهم الثاني الذي عثر بحوزته جزلان القتيل وكافة اوراقه الثبوتيه وتم اقتيادهما الي فرعية مباحث الخرطوم تحت اشراف العقيد شرطة مصطفي مكاوي وبحضور مدير إدارة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم السيد العميد شرطة امين سعيد محمد.

وعند التحري معهما اقر المتهمين بالاتهام المنسوب اليهما وارشدا الى شريكين اخرين احدهما يتبع لجهة نظامية واقرا بان عربة المرحوم تم بيعها بمنطقة امدرمان الشقلة بمبلغ 120 الف جنيه وتم تحريك تيم اخر ليتم القبض على مستلم المال المسروق وضبط العربة ‘ و جار التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وكان القتيل قد عاد إلى السودان نهائياً بعد سنوات قضاها في الاغتراب بالمملكة العربية السعودية، هو وعائلته وأطفاله الخمسة، مصطحبا معه سيارة آكسنت موديل ٢٠١٨ كحصاد لغربته، ليعمل بها في ترحال، مستأجرا شقة بحي جبرة قرب مول الأنفال بالعاصمة السودانية الخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)