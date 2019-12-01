تفاصيل إلقاء الشرطة السودانية القبض على المتهمين الأربعة في حادثة قتل المغترب العائد (وجدي فرح) بالخرطوم

ألقت الشرطة السودانية بعد مجهودات مقدرة من فريق المباحث، وفي زمن قياسي، القبض على المتهمين الأربعة في حادثة قتل المغدور (وجدي حسن فرح ) ٤٠ عاماً، كما تمكنت من إستعادة سيارته بعد بيعها، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).
وتعود تفاصيل القبض بحسب إفادة مصادر لكوش نيوز، أن المتهمين قد أوقفوا القتيل ليلة الاربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ بالقرب من كهرباء جبرة جنوب غرب الخرطوم لمشوار بطريق جبل أولياء كسائق أجرة (ترحال).
وفي منطقة خلوية في منتصف الطريق طلبوا منه أن يتوقف لقضاء الحاجة، باغتوها بعدها بست طعنات بسكين، وهربوا بسيارته وهاتفه المحمول.
● سيارة القتيل
وقامت شرطة مسرح الحادث بالاجراءات الفنية اللازمة وارسال الجثة للمشرحة و عندها تعرف شقيقه على القتيل وذكر ان شقيقه خرج ليلا بعربته الاكسنت موديل 2016 التي كان يعمل بها وجد البلاغ اهتماما من قيادات الشرطة ومن قبل المواطنين الذين تناولوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تكليف تيم من مباحث شرطة ولاية الخرطوم لمتابعة البلاغ ولاهميته تم استنفار كافة رجال المباحث بالولاية للعمل لتسديد هذا البلاغ بحيث توصل البحث الى وجود مشتبه بهم بمنطقة جبرة وتم تنشيط المصادر لتحديد اماكن تواجد المشتبه بهم وتم تحديد تواجدهم باحدى الشقق بمنطقة جبرة ‘ على وجه السرعة تم تشكيل تيم من فرعية الخرطوم مكافحة سرقة السيارات وتحديد ساعة الصفر حسب الخطة التي وضعت لمداهمة الشقة عند الثانية والنصف صباحاً تمت المداهمة، بحسب اعلام شرطة ولاية الخرطوم.
وحاول المتهمون الاشتباك مع القوة عن طريق الاسلحة البيضاء الا ان القوة تمكنت من السيطرة عليهم والقبض على المتهم الاول و بتفتيشه تم العثور على موبايل القتيل والقبض على المتهم الثاني الذي عثر بحوزته جزلان القتيل وكافة اوراقه الثبوتيه وتم اقتيادهما الي فرعية مباحث الخرطوم تحت اشراف العقيد شرطة مصطفي مكاوي وبحضور مدير إدارة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم السيد العميد شرطة امين سعيد محمد.
وعند التحري معهما اقر المتهمين بالاتهام المنسوب اليهما وارشدا الى شريكين اخرين احدهما يتبع لجهة نظامية واقرا بان عربة المرحوم تم بيعها بمنطقة امدرمان الشقلة بمبلغ 120 الف جنيه وتم تحريك تيم اخر ليتم القبض على مستلم المال المسروق وضبط العربة ‘ و جار التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.
وكان القتيل قد عاد إلى السودان نهائياً بعد سنوات قضاها في الاغتراب بالمملكة العربية السعودية، هو وعائلته وأطفاله الخمسة، مصطحبا معه سيارة آكسنت موديل ٢٠١٨ كحصاد لغربته، ليعمل بها في ترحال، مستأجرا شقة بحي جبرة قرب مول الأنفال بالعاصمة السودانية الخرطوم.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 تعليقات
الله اكبر ولله الحمد. التحية والاجلال لشرطة بلادي بكل فروعها ومقاماتها لمجهوداتهم وقوتهم وسرعة كشفهم للحادثة والمجرمين القتلة الفجرة اعداء الله والانسانية.رحم الله الفقيد الشهيد المغدور. وعوض شبابه الجنة.
رحم الله الشهيد المغدور وجدى فرح والحمدلله كثيرا علي سرعة القبض علي المجرمين الذين
لا قلب لهم ونشيد بقوات الشرطة والامن وكل الجهات الامنية صراحة سرعة واتقان للعمل
ولابد من تكسيف تواجد الشرطة فى الطرقات والخرطوم علي وزجه الخصوص الجريمة
اصبحت مشكلة فى الخرطوم والسودان لكن الحمدلله الشرطة عندنا ورغم قلة الامكانات
لكنها تعرف شغلها تماما ومافى قضية ضد مجهول
اسف علي الخطأ
ياريت تقوم الدولة بتشديد القوانين والعقوبة الرادعة وخاصة في جرائم القتل واغتصاب القصر
والاتجار بالمخدرات كل دول العالم تتشدد في كل العقوبات الا في السودان لا نعرف السبب ولكن يجب إعادة النظر فيها .كذلك التهريب الذي دمر الاقتصاد وأصبح مدعوما من كل دول الجوار
التحيه الي الشرطة السودانيه وبقية القوات النظامية الأخري
رحم الله الشهد وجدي حسن فرح ونسال العلي القدير أن يجعله من الشهداء
مبروووووك… مبرووووك
اشاوس مباحث بلادى.. وقوتها الشرطيه
الله يديكم العافية.. ويبارك فيكم..
ويبارك ليكم.. اعماركم.. واحبابكم
ان شاؤ اعدام للمجرمين الاغبياء