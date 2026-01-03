مصر.. إلغاء تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف!

ألغت نقابة الإعلاميين المصرية تصريح مزاولة المهنة الصادر لأحد مقدمي البرامج بإحدى الوسائل الإعلامية المرخصة في البلاد.

وجاء القرار بعد أن حصلت النقابة على نسخة رسمية من حكم جنائي نهائي وبات ضد هذا الشخص بتهمة التزوير في محرر رسمي، وهي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وامتنعت النقابة عن ذكر اسم الشخص أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها حفاظا على مستقبله وسمعة الوسيلة، بينما ضمنت كافة المعلومات والوثائق والبيانات في القرار الصادر ضده والمرسل نسخة منه إلى الوسيلة الإعلامية التي كان يعمل بها.

وأهابت النقابة بجميع المتعاملين معها ضرورة توخي الدقة عند تقديم أي مستند، لتفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والجنائية.

المصدر: RT