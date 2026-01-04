العراق.. القبض على التيكتوكر “حسحس” بعد تورطه في غسل الأموال

قبضت الجهات الأمنية في العراق على التيكتوكر حسام عناد الملقب بـ”حسحس” في بغداد على خلفية قضايا تتعلق بالمحتوى الهابط وغسل الأموال.

وأكد مصدر أمني، اتخاذ إجراءات قانونية سابقا بحق حسحس بسبب المحتوى الهابط الذي نشره، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت تورطه أيضا في عمليات غسل أموال خلال متابعة السلطات له.

وأضاف المصدر: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أوامر قضائية صادرة عن الجهات المختصة”.

واعتقلت الشرطة العراقية حسحس نهاية شهر مايو 2025 على خلفية تهم نشر محتوى هابط، إلا أنه أُفرج عنه لاحقا مقابل كفالة مالية. وتأتي هذه العملية ضمن جهود السلطات لمكافحة الانتهاكات الرقمية والجرائم المالية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي.

روسيا اليوم