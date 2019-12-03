حمدوك: تأخُّر رفع البلاد عن قائمة الإرهاب يُعجّل بسقوط الحكومة

أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن التأخر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيُعجّل بانهيار البلاد التي وصفها بالهشة، وحذّر من أن الدمار الذي سينتج سيكون هائلاً مقارنة بما حدث في سوريا.
وأكد حمدوك بحسب (الاندبيندنت)، أنه حال فشل المجتمع الدولي في حماية السودان من أن يصبح دولة فاشلة، فإن تأثير انهياره سيشمل كافة المنطقة.
وكشف “حمدوك” للصحيفة، عن عجز حكومته عن معالجة الأوضاع الاقتصادية في ظل بقاء البلاد على القائمة، وقال إن السودان كونه يجاور سبع دول هامة، فإن انهياره سيكون كارثياً على المنطقة، وأشار إلى أن العقوبات منعت البلاد من الحصول على الاستثمارات الأجنبية وحرية الوصول للنظام المصرفي الدولي، وطالَب المجتمع الدولي بالوقوف مع حكومته، وقال: “الآن نحن نشهد فجراً جديداً دعونا نتعاون من أجل مكاسب استراتيجية حقيقية”، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
الوهم دا فاكر نفسوا منتخب .
ناسي انو بتاع حكومة استثنائية انتقالية.
لذلك ينظر له بأنه ليس مفوض من الشعب حتي يتحدث عن اشياء محتاجة تفويض شعبي.
مليون سفره منذ تولية رئاسة وزراء لم يفعل شي غير ارهاق خزينة الاصلا هي تعاني.. يجب القنع من العالم ويتيقن ويجلس لحل مشاكل السودان الداخلية مش الخارجية..
حتما ستفشلون وسترحلون قريبا الي غرف الفنادك التي تدفعها استخبارات كل الدول التي مارستم لها التعريض وسيجعلكم هذا الشعب أن تدفعوا فواتير تعريضكم البلاد والعباد لهذا البلاء وهذة العقوبات الآن صارت العقوبات هي السبب وعندما كانت الحكومة السابقة تقول هذا الكلام كنتم تعترضون علي هذا الأمر وتهيجوا قطيعكم ضدها الآن حصص الحق وسوف لن ترفع امريكا حصارها لسبب بسيط لانها تعتقد أن من خان بلده لا يمكن الوثوق به ودونكم وزير دولة حمدوك بالخارجية الذي استقال من كفاية التي كانت تتبني كل شر وكل قرارات الأمم الغير متحدة ضد بلادنا بسبب هؤلاء الشرذمة القليلون الآن تتباكون علي ما فعلتم بالبلاد أتمني أن لا ترفع امريكا حظرها عليكم ولنري أي منقلب تنقلبون هذة المسماة مجازا حكومة هي مجموعة من النشطاء الفشلة الذين كانوا يتسكعون في القارات وراء الكوؤس لن ينفعوا البلاد بشي وسيهرب الجمع ويولون الدبر بإذن الله نريد انتخابات حرة نزيهة الآن
توقعنا فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك فشلوك ياحمدوك ياحمدوك يا حمدوك
بمعدل زيارة رسمية كل عشره ايام ماذا استفاد منها السودان زيارة ليس من بين أعضاءها وزيره الخارجية فاهي مهمه وزيرة الشباب والرياضة
فهموني يا متعلمين يا بتوع المدارس