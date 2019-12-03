حمدوك: تأخُّر رفع البلاد عن قائمة الإرهاب يُعجّل بسقوط الحكومة

أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن التأخر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيُعجّل بانهيار البلاد التي وصفها بالهشة، وحذّر من أن الدمار الذي سينتج سيكون هائلاً مقارنة بما حدث في سوريا.

وأكد حمدوك بحسب (الاندبيندنت)، أنه حال فشل المجتمع الدولي في حماية السودان من أن يصبح دولة فاشلة، فإن تأثير انهياره سيشمل كافة المنطقة.

وكشف “حمدوك” للصحيفة، عن عجز حكومته عن معالجة الأوضاع الاقتصادية في ظل بقاء البلاد على القائمة، وقال إن السودان كونه يجاور سبع دول هامة، فإن انهياره سيكون كارثياً على المنطقة، وأشار إلى أن العقوبات منعت البلاد من الحصول على الاستثمارات الأجنبية وحرية الوصول للنظام المصرفي الدولي، وطالَب المجتمع الدولي بالوقوف مع حكومته، وقال: “الآن نحن نشهد فجراً جديداً دعونا نتعاون من أجل مكاسب استراتيجية حقيقية”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (كوش نيوز)