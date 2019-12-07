قحت كانت تقول أن 70% من الميزانية يذهب للأمن والدفاع عندما كانت الانقاذ تحكم.. واليوم تقول أن 70% من الميزانية تذهب للدعم

أتضح أن الأنقاذ كانت تدعم السلع بأكثر من 75 في المئة من قيمتها ..

قحت اليوم تقول أن أستمرارية الأوضاع في ظل الدعم غير ممكنة .. لكن الأنقاذ و طوال سنين عجاف نجحت في الحفاظ على هذا الدعم ..

قحت كانت تقول أن 70 بالمئة من الميزانية يذهب للأمن و الدفاع عندما كانت الأنقاذ تحكم .. و اليوم تقول أن 70 بالمئة من الميزانية تذهب للدعم .. الأكاذيب الأن تصم الأذان ..

الأنقاذ نجحت في رفع العقوبات عن السودان دون أي مساس بالبنية التنظيمية لمؤسساتها .. أستمرت في محاربة خصومها و الزج بأعدائها في السجون .. و مع ذلك رفعت العقوبات .. و كانت أمريكا تجنح لاعادة التمثيل الدبلوماسي الي سابق عهده بعودة السفير ..

أما حمدوك فأن مذيع أمريكي “لا راح و لا جاء ” مرغ بأنفه التراب و تكلم معه بأستعلاء كأن أمريكا هي رب الكون ..و كأننا و أن لم نجلد أنفسنا عراة أمام الأمريكان فسوف تحجب أمريكا الأكسجين عنا ..

لن ينتهى مسلسل الأستجداء بالشحدة و لا بالزيارات التي تكون تكلفتها أكبر من عوائدها .. لن ينتهى هذا المسلسل الا بالعودة الي مواردنا التي يراها القوم شحيحة .. العودة اليها و البناء على قدر ما نملك .. أن يعيش الشعب السوداني واقعه ..

عبد الرحمن عمسيب