حسين خوجلي: ثلاثة حبات عند اللزوم

1-كلفت اثنين من الصحفيين الشباب بإعداد ملف حول تأثير دول الجوار مع السودان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتخابريا، وفعلا كان الملف مليئا بالمعلومات المثيرة والخطيرة ولقد اكتشفت دون عناء أن لأثيوبيا سودان خاص بها ولارتريا، ولمصر سودان داخل السودان، ولجنوب السودان ايضا دولة على الحدود، ولتشاد ايضا سودان، ولليبيا سودان داخل السودان. الدولة الوحيدة التى ليست لها سودان داخل السودان هى السودان

2- لم يستطع لام اكول عندما كان وزيرا للخارجية بعد نيفاشا ان يرفع العقوبات، ولم يستطع حمدوك بعد ديسمبر ان يزيح اسم السودان من قائمة الارهاب، والسبب المتداول أن المعارضة بكل الوانها قد اعدت افادات ومعلومات وافلام غاية في الاتقان جعلت رؤوس الأمريكان والاوربيين تشيب من هول الفواجع، وقد صاروا بعد مطالعتها سكارى وماهم بسكارى، وعندما اعترفت المعارضة لهم الآن بعد أن اصبحت حكومة أن كل هذه فبركة واكاذيب لزوم الايقاع بالانقاذ. كان رد المخابرات الامريكية والاوربية اللازع (لن نرفعكم من قائمة الارهاب، ولكننا سنمنحكم نجمة الانجاز بأنكم المعارضة الوحيدة في العالم التى لها موهبة الكذب بصدق) !!

3- جمهوري المناهج ود اب صلاةً مافي

سورة عبس حارقاهو واسامي الكافي

مادام الذليل مابي السراج الشافي

اخير حدب ام شديدة وشَدة العنافي

بقلم: حسين خوجلي