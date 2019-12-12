عبد الماجد عبد الحميد: محمد عصمت يتلقي ضربات موجعة وقطار الثورة يتجاوز ساطع والاصم وغيرهم

هل تذكرون محمد عصمت صاحب التصريح الشهير بوجود أكثر من 64 مليار دولار تخص قيادات الكيزان تم تخزينها وتدكينها في بنوك ماليزية ؟! .. هل تذكرون صاحب هذا التصريح الشهير ؟.

• محمد عصمت هذا يشغل منصباً مهماً داخل قوي الحرية والتغيير .. رئيس لجنة الترشيحات بقوي الإجماع الوطني .. هذا القيادي الرفيع بالحرية والتغيير تقدم باستقالته اليوم وبرر لخطوته هذه بأن أهم معايير الاختيار التي تم التوافق عليها لشغل المواقع بالخدمة المدنية قد تم التنكر لها وزاد بقوله إن الاختيار يتم الان بطريقة دخيلة علي أعراف وتقاليد الخدمة المدنية وصارت التعيينات مزاداً مفتوحاً للأصحاب والأقارب والشلليات !!.

• محمد عصمت تلقي ضربات موجعة من قيادات الثورة المصنوعة والذين أحكموا القبضة علي مفاصل الوظائف التي صارت غنائم يتقاسمها الأصحاب وأولاد الدفعة ومنها مثالاً لا حصراً تعيين مبارك أردول في منصب نائب مدير شركة بالموارد المعدنية وغيره من الوظائف التي تم الاختيار لها عن طريق أولاد وبنات الحزب .. والدفعة ..

• محمد عصمت وجد نفسه بلا مهام واضحة وليس أمامه الآن إلا اللحاق بأصحابه الذين تجاوزهم قطار الثورة المصنوعة ومنهم مثالاً لا حصراً الأستاذ ساطع الحاج .. والشاب محمد ناجي الأصم وغيرهم من الذين ظنوا أنهم من قادة الثورة .. لكنهم اكتشفوا الحقيقة بعد أن فاتهم القطار .. انتهي دوركم !!.

عبد الماجد عبد الحميد