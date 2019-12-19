تطوع فريق طبي سعودي لإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح بالسودان

تحت اشراف مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع هيئة الاغاثة العالمية- فريق طبي سعودي تطوعي من كبار المختصين يصل الى السودان الجمعة لاجراء عمليات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية

استمرارا لما يقدمه مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية من اعمال انسانية في كافة دول العالم ، سيصل الى السودان يوم الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م فريق طبي من كبار المختصين في عمليات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية لتدشين الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع هيئة الإغاثة العالمية لجراحة القلب المفتوح و القسطرة القلبية للبالغين لذوي الدخل المحدود بالجمهورية السودانية حيث من المتوقع اجراء (٢٠) عملية قلب مفتوح بمستشفى علياء و (٩٠) عملية قسطرة قلبية بمستشفى احمد قاسم.

و سيتم تدشين الحملة يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م بمستشفى علياء برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم الاستاذ/ علي بن حسن جعفر

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