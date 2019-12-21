د. معتز الهاشمي: الهتافية لن تحل الأزمة الإقتصادية وشكراً حمدوك لن تطعم رغيفة

1. ڤيديو ساذج ينتشر بين الناس ويصور أن مشكلة الإقتصاد السودانى قد حلت ببطاحات الدولار .

2. سياسة الإلهاء (نعوم شومسكى ) هى التى تطبقها قحت .

3. يتصورون الحل فى الهتافية ولايعلمون أن مثل هذا الڤيديو قد يعيد السودان إلى قائمة دول غسل الأموال وتمويل الارهاب التى خرج منها قبل عاميين فقط بالتعاون مع الأمم المتحدة .

4. تجار العملة يعلمون كم هو رصيد البنك المركزى داخلياً وخارجياً ويعلمون ما هى سياسة الدولة قبل أن تجاز ويعلمون موازنة العام 2020 قبل البرهان فهم لا ينخدعون بل سيستغلون الڤيديو الساذج فى خداع البسطاء لتخفيض قيمة العملة لشراء أكبر كمية من العملات .

6. الأزمة فى العقل السودانى الذى يصدق مثل هذا الخطل .

وهو قياس لمقدار وعى الشعوب .

7. لن تحل الأزمة السودانية إلا بإجراءات قاسية فى السيطرة على سعر الصرف وخفضه وخفض معدلات التضخم .

8. المنشورات التى أصدرها البنك المركزى مؤخراً ، هى سبب مباشر فى إرتفاع سعر الصرف( الدفع المقدم للصادر ) ، و( الدفع الآجل للإستيراد) ، ( والسماح بتغطية الأرصدة من الحسابات الخاصة ) ، كل ذلك يقنن لعمليات السوق الموازى .

9. الحديث (الكبار) عن هيكلة الاقتصاد وجذب الإستثمار لايمكن أن يتحقق دون إستقرار سياسى واستقرار اقتصادى .

استقرار اقتصادى يعنى ثبات سعر الصرف وأن تكون معدلات التضخم أدنى من 5% .

ووضوح و ثبات قوانين الإستثمار ، ماممكن تسجن أكبر إقتصادى فى البلاد و أكبر مستثمر أجنبى يغادر البلاد وتتحدث عن استثمار .

وإستقرار سياسى ما ممكن كل يوم مظاهرات وحديث عن إنقلاب وكتائب ظل وحل للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد رجال الأعمال ومصادرة للأموال وإتهامات بالثراء الحرام ومعاملة العمالة الأجنبية بقسوة وفظاظة وتغريمهم مبالغ طائلة ، وتكون داير مستثمر يجيك ، البيجيك فى الزمن دا إلا تاجر مخدرات أو بتاع غسيل أموال وديل معروف عنهم بيشتغلوا فى الأماكن الغير مستقرة .

10. الموازنة بها عجز 59 مليار ، ودا عجز كبير إذا لم يتم تغطيته من موارد حقيقية ، معناها مزيد من الضغط على الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل ومزيد من ضنك العيش على الشعب الصابر المحتسب .

11. اللهم نصرك الذى وعدت (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) .

د. معتز الهاشمي

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