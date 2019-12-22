النيلين
اقتصاد وأعمال

الدولار يتحدى الاجراءات ويواصل الارتفاع في السوق السوداء

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واصلت أسعار الدولار ارتفاعها في سوق العملات الأجنبية السوق السوداء لليوم الرابع على التوالي رغم الحملات التي تشنها السلطات المختصة والاجراءات والخطط التي ينتهجها القطاع الخاص ووزارة المالية للسيطرة على أسعاره. وجرى تداول الدولار في معاملات اليوم بـ (٨٨.٥٠٠) للشراء و(89) جنيهاً للشراء، والريال السعودي (٢٢.٨٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٣) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٣.١٠٠) جنيهاً للشراء، (٢٣.٢٠٠) جنيهاً للبيع، واليورو (٩٤) جنيهاً للشراء و(٩٤.٥٠٠) جنيهاً للبيع، والجنيه الاسترليني (١٠٧) جنيهاً للشراء و(١٠٨) جنيهاً للبيع.

الخرطوم: رندا عبد الله
صحيفة الإنتباهة

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2 تعليقان

محمد السناري 2019/12/22 at 9:31 ص

في ظل الاحتقان السياسي الحاصل وحملات الانتقام باسم حرية سلام وعدالة الدولار الي ١٠٠ جنيه قريبا… طيلةحكم البشير في ٣٠ سنة وصل الدولار ٦٠ وفي ٣ شهور فقط في عهد قحط وصل الدولار ٩٠ جنيه…

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جميل بثينة 2019/12/22 at 11:40 ص

من يتاجر فى العملة هم الكيزان لذلك لابد من الكنس الكيزان موجودين حتى اليوم

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