الصادق المهدي: نرحب بإنضمام الدعم السريع لحزب الأمة

أبدى رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي قبولهم وترحيبهم بقوات الدعم السريع إذا كانت لديهم رغبة الإنضمام لحزب الأمة. وقال المهدي في حلقة خاصة من برنامج (حوار خاص) بفضائية الخرطوم: (إذا كانت هنالك رغبة من الدعم السريع للإندماج في حزب الأمة فنحن جاهزون لذلك ومرحبون ونتمنى لهم مسيرة ناجحة في تحقيق أهدافهم).
من جهة أخرى دعا المهدي لعقد مؤتمر قومي اقتصادي يتم فيه دعوة كل المعنيين بالاقتصاد لتشخيص المرض الاقتصادي السوداني. ووصف العلاج ووضع الأولويات وتحديد المطلوب من الأسرة الدولية التي تحمل البلاد الآن أخطاء النظام السابق. ونعت المهدي، الاقتصاد السوداني أن فيه (فوضى) وموروثات خطيرة.
صحيفة الإنتباهة
4 تعليقات
الدعم السريع مكون عسكرى وجزء من القوات المسلحة السودانية وتلك القوات قومية ولا مجال لامكانية انتماءها الى اى حزب سياسى حينها تكون قد أصبحت مليشيا حزب واحد وهذا ما فعله حزب المؤتمر الواطى بتكوينه مليشيات خاصة به مما كفل حله قانونا لان ذلك يتعارض مع الدستور واننى اتعجب ان يكون الصادق المهدى لا يعى هذه الحقيقة
خوف الرجل من الدعم السريع بلغ مبلغه.
وهذا الدعوة والتغزل في حميدتي من حين الي اخري ماهي إلا دواعي خوف مشروع من الدعم السريع.سبب تصريحات قديمة جديدة لصادق ضد الدعم السريع وقائدها.
او يريد الصادق بأن يتخلي حميدتي من العسكرية وينضم بقواته للمدنية علي حسبت بانه غير مأدلج. حتي تكون له قوات ضاربه يستخدمها متي أشاء.
لكن هل هذا ممكن يا سيدنا الصادق
لكنه يندرج في.. نصيب الفار في عليقة الفيل.
الراجل العجوز دا بيبلبط ليه كم يوم نااااوي علي الاانتخابات المبكرة
وهو السبب في انقلاب الانقاذ مفترض يتحاكم قبل البشير
كيف يا سيادة الامام تنضم مليشيا مسلحة لحزب في دولة ديمقراطية.. هل يعني ذلك ان رؤيتكم للسودان كبديل للديمقراطية المدنية انشاء كيانات طائفية مسلحة بمليشيات.. السودان مصائبه لا حصر لها و انت من المصائب القديمة التي تتجدد يوما بعد يوم.