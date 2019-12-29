السودان: داليا الياس تشعل الأسافير

أشعلت الصحافية داليا الياس وسائط التواصل الاجتماعي بعد أن كتبت منشوراً على صفحتها بالفيس بوك حول الوجبة المجانية التي أعلن عنها وزير المالية إبراهيم البدوي ضمن خطط موازنة 2020م. وطرحت داليا مجموعة من الأسئلة مستفسرة عن الآلية التي يتم بها تنفيذ الوجبة وإنزالها على أرض الواقع. وقالت داليا: (دايرة زول يشرح لى كيف حتتوفر الوجبة المجانية اليومية لطلاب الأساس ؟! والحيوفرها منو؟! وحتتعمل وين وكيف؟! وبتحتوى على شنو؟! والعيش حيلقوهوا وين ونحن بالقروش مالاقنوا؟!!). وأضافت: (وحتتوزع بياتو آلية؟! والطلاب ديل أساساً عددهم كم؟! والمدارس بتقع جغرافياً وين؟! ومواعيد الوجبة تحديداً الساعة كم؟!. وقالت داليا: (ياريت السيد الوزير يكون فاهم الأبعاد الحقيقية لمغازلة الجياع بالرغيف… لاسيما الأطفال !!! ياخ هو الكتب والمعلمين توفيرهم فى تلتلة!!! لا تطلقوا الكلام على عواهنه عشان ما يبقى طلس ساي).

الانتباهة

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