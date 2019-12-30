أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2019م

الصيحة:

* (الصيحة) تكشف مقترحات (الحرية والتغيير) لموازنة 2020م

السوداني:

* النائب العام لجنة للتحقيق في فساد الأراضي بالخرطوم

* البرهان: مخططات لتقسيم السودان وتفكيك الجيش

* الخارجية تعيد سفراء بالمعاش للخدمة

* (الثراء الحرام) تمهل قوش اسبوعاً لتسليم نفسه للشرطة

الجريدة:

* التوم هجو: (مسار الوسط مفتوح لمن لا مسار له)

* جعفر خضر يتهم والي القضارف بالانتماء للنظام السابق

* إجراءات مشددة في محكمة (أحمد الخير) اليوم

السوداني الدولية:

* (السوداني الدولية) تحصل على مؤشرات السياسة النقدية الجديدة

* (البرهان): مخططات لتفكيك الجيش وتقسيم السودان

آخر لحظة:

* النيابة تمهل قوش اسبوعاً لتسليم نفسه

* عبد الواحد يقترح قرية الشيخ الياقوت مقراً للمفاوضات

* اختفاء محير لطفل ببحري منذ اسبوع

الدار:

* إحراءات مشددة في محكمة (أحمد الخير) وتعليق جميع الجلسات الاخرى بمجمع وسط أم درمان

* الاستئناف يؤيد حكم إعدام المدانة بقتل نسيبتها آمنة الشريف

* البرهان: القوات المسلحة ستظل شوكة حوت في وجه كل من يحاول المساس بأمن البلاد

* موكب نسوي الخميس المقبل للمطالبة بالتوقيع على (سيداو)

* الأربعاء عطلة بمناسبة عيد الاستقلال

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للأساس وعلوم حاسوب المتخصصة للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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