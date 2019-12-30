أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2019م
الصيحة:
* (الصيحة) تكشف مقترحات (الحرية والتغيير) لموازنة 2020م
السوداني:
* النائب العام لجنة للتحقيق في فساد الأراضي بالخرطوم
* البرهان: مخططات لتقسيم السودان وتفكيك الجيش
* الخارجية تعيد سفراء بالمعاش للخدمة
* (الثراء الحرام) تمهل قوش اسبوعاً لتسليم نفسه للشرطة
الجريدة:
* التوم هجو: (مسار الوسط مفتوح لمن لا مسار له)
* جعفر خضر يتهم والي القضارف بالانتماء للنظام السابق
* إجراءات مشددة في محكمة (أحمد الخير) اليوم
السوداني الدولية:
* (السوداني الدولية) تحصل على مؤشرات السياسة النقدية الجديدة
* (البرهان): مخططات لتفكيك الجيش وتقسيم السودان
آخر لحظة:
* النيابة تمهل قوش اسبوعاً لتسليم نفسه
* عبد الواحد يقترح قرية الشيخ الياقوت مقراً للمفاوضات
* اختفاء محير لطفل ببحري منذ اسبوع
الدار:
* إحراءات مشددة في محكمة (أحمد الخير) وتعليق جميع الجلسات الاخرى بمجمع وسط أم درمان
* الاستئناف يؤيد حكم إعدام المدانة بقتل نسيبتها آمنة الشريف
* البرهان: القوات المسلحة ستظل شوكة حوت في وجه كل من يحاول المساس بأمن البلاد
* موكب نسوي الخميس المقبل للمطالبة بالتوقيع على (سيداو)
* الأربعاء عطلة بمناسبة عيد الاستقلال
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للأساس وعلوم حاسوب المتخصصة للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
ولماذا لم يشكل النائب الغام لجنة تحقيق في أحداث موقف الشهداء بأمدرمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!