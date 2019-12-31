هويدا عتباني: حكومة قحت .. الانقاذ 2

تمكنت حكومة قحت عبر مفوضية العون الإنساني من وضع يدها على مدارس المجلس الافريقي للتعليم الخاص والمملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية… ويبلغ عدد الدراسين فيها نحو 25 ألف طالب.وتضم المدارس 35 مدرسة و 19 من رياض الأطفال في ولايات الخرطوم والجزيرة والقضارف وكسلا والبحر الأحمر، إضافة إلى مدارس في كل من قطر وكينيا وإندونيسيا.

وعن تجربة شخصية كانت تلك المدارس من أميز المدارس في السودان.. بل هي من اوائل المدارس التي وضعت لبنة التعليم الخاص في السودان..منذ اكثر من ثلاثون عاما.. وكانت تحوز على نتائج متفوقة في الشهادة السودانية لمرحلة الاساس والثانوي.. حتى لفتت انتباه كل حريص على التفوق الاكاديمي … إضافة ان ريعها يذهب إلى منظمة الدعوة الإسلامية والتي تستفيد منه في مشاريع التنمية والفقر.

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وكان معلمو المدرسة قد نظموا إضرابًا عن العمل في 14 ديسمبر الجاري، مطالبين برفع رواتبهم الشهرية وإصلاح بيئة العمل. ربما يكون قد حدث خللا اداريا او سوء تنظيم لتلك المدارس… وهو امر طبيعي ويمكن علاجه… أما ان تقوم حكومة قحت بهذه البساطة والسذاجة بالاستيلاء على هذا الصرح فهذا امر غير مفهوم و مرفوض…ويدخل في دائرة القهر والذلة والاجحاف الذي تمارسه حكومة فحت والتي هي امتداد لحكومة الانقاذ..

د. هويدا عتباني

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