الحزب الشيوعي.. يقرر المشاركة علي مستوى المجلس التشريعي

تصريح صحفى

اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى

فى إتجاه تنظيم وتدعيم الحراك الجماهيرى ومن أجل مواصلة المشاركة والمثابرة نحو تحقيق أهداف وشعارات انتفاضة ديسمبر العظيمة الهادفة الى التنفيذ الدقيق للبديل الديمقراطى وإعلان ميثاق الحرية والتغيير .

عقدت اللجنة المركزية إجتماعاً إستثنائياً بتاريخ 4 يناير 2020 إجتماعاً موسعاً مع كادر الحزب بتاريخ 3يناير 2020 .

ومن أجل الوصول الى هذه الأهداف وتفعيل مساهمة الحزب فى النضال الجماهيرى وانطلاقاً من مقررات المؤتمر السادس قررت اللجنة المركزية المشاركة فى المجلس التشريعى .

وتضمن القرار اعتبارات خاصة بوضع الحزب وتأهيله وتدعيم نشاط الفروع لكيما يلعب الحزب دوره كاملاً فى بناء التحالفات الاستراتيجية والتكتيكية ويعزز من قدرة الجماهير فى تحقيق أهداف الثورة عبر تنظيماتها فى رسم وتنفيذ كافة السياسات , وفى هذا الإطار أكدت اللجنة المركزية على الدور للجان المقاومة ولجان التسيير فى النقابات من مواقعها المستقلة فى العملية الثورية والهادفة الى توسيع المشاركة الديمقراطية وانتزاع كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

أخذت اللجنة المركزية بعين الإعتبار مناشدات القوى السياسية الصديقة ودعوتها للمشاركة .

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