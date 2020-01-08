تعريف على جمعية القرآن الكريم ومشروعاتها

جمعية القرآن الكريم جمعية طوعية مستقلة عقد إجتماعها التأسيسي في العام (1988م) وأكتمل تسجيلها لدى وزارة الشئون الدينية والأوقــاف في (رجب 1409هـ/فبراير1989م) وتخصصت في خدمة كتاب الله تعالى وإقامة البرامج والمناشط المتصلة به لتحقيق هدفها المحوري(ربط الأمة بالقرآن الكريم) مهتدية بقول المصطفى () (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)، وبتوفيق من الله تعالى ثم بفضل المساندة والدعم المجتمعي والرسمي ظل خير الجمعية ينداح للمجتمع عبر الوسائل التالية:

1. حلقات تعليم القراءة بالتلقين التي تقام في (7,352) مسجد بكافة ولايات السودان.

2. حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي بلغت(5,495) حلقة وينتظم فيها (181,790) دارساً.

3. مجموعة الفرقان الإذاعية وتغطي أرجاء السودان. عبر الموجة FM102 والتي تبث المصحف التي تبث المصحف المرتل بالروايات المختلفة والموجة FM99 التي تقدم برامج تعليم القرآن وتبث قيمه.

4. توفير المصحف الشريف عبر حملة سيدنا عثمان بن عفان () والتي كان على رأسها فخامة المشير/عبد الرحمن سوار الذهب (رحمه الله) حتى وفاته، ووفرت حتى نهاية العام (2019م) (مليون وثلاثمائة وأربعين ألف مصحفاً) لأهل السودان.

5. جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم والتي إكتملت منها تسع دورات وشارك في دورتها الأخيرة (308,105) متسابقاً داخل السودان ومتسابقون من (50) دولة في فرعها الدولي وأصبحت بفضل الله شامة بين الجوائز الدولية.

ولضمان جودة الأداء الإداري والمالي والمنشطي في برامجها ومناشطها، فإن الجمعية تعمل عبر ثلاثة مستويات إدارية، تبدأ بمجلس الأمناء والذي يجتمع سنوياً لوضع الموجهات العامة للإطمئنان على سير الأداء وتنفيذ الخطط السنوية، ثم مجلس الإدارة ومهمته المتابعة الدورية اللصيقة لأعمال الأمانة العامة (الجهاز التنفيذي) ويعقد إجتماعه كل ثلاثة أشهر ، ثم الأمانة العامة وهي الجهاز التنفيذي ومهمتها تنفيذ الخطط المجازة من مجلسي الأمناء والإدارة ومتابعتها.

تعتمد الجمعية في تمويل أنشطتها وبرامجها على تبرعات الخيرين والدعم الرسمي بجانب الإيرادات التي تحققها الجمعية من أوقافها، ولضمان ضبط الإجراءات المالية والمحاسبية فإن للجمعية مراجعاً داخلياً يطلع بهذه المهمة، وكذلك لديها مراجعاً قانونياً معتمداً يقوم بالمراجعة المالية والتدقيق السنوي.

وفي مسيرتها المباركة إلتزمت الجمعية بأداء دورها القرآني المتجرد تحت قيادة مجلس أمناء يضم نفر كريم من المهتمين بالقرآن من أهل السودان، يمثلون كافة أطيافه السياسية والمجتمعية، وبفضل الله ثم جهد العاملين بالجمعية إرتقت وزاع أسمها داخل السودان وخارجه، مما أهلها لنيل جائزة أفضل جمعية تعمل في مجال خدمة القرآن الكريم في العالم للعام 1433هـ/2012م والتي تنظمها رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للكتاب والسنة .

والله الموفق لكل خير والهادي إلى سواء السبيل

نقلا عن صفحة الشيخ الدكتور كامل احمد البيلي

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