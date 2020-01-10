اؤيد دعوة إقالة القراي من منصب مدير المركز القومي للمناهج.

لا أتهمه بمحاربة الدين ، هو لم يصرح بذلك و لا احد يعلم النوايا ، ولكنني اعتقد انه يحاول فرض تصوره الخاص للدين والذي يمثل تصور مجموعة صغيرة من السودانيين .. علي كل السودانيين !

ربما كان تعيينه من البداية خاطئاً .. لأن مِقود ادارة المناهج يتطلب سائقاً موضوعياً و الرجل ينتمي الي جماعة ايدلوجية لها رؤيتها لتغيير المجتمع تغييراً جذرياً لا يختلف عن التغيير الذي طلبه اصحاب المشروع الحضاري في شكله وان اختلف في محتواه ، و قد كرّس القراي حياته كلها لهذه الرؤية بصورة تجعل فرصته في التزام خط الحياد و الموضوعية و المهنية ضعيفاً وان انتوي

لزوم الخط !

قد يكون قرار إقالة القراي هو أفضل ما يمكن أن يفعله رئيس الوزراء في الوقت الحالي ، فهو غير أنه راجح بميزان المنطق .. فإنه واجب بمنظار حسن الإستماع لنبض الشارع والإستجابة له .

د. محمد حسن فرج الله

إستشاري الطب النفسي

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