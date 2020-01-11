تدابير غلط وخطاب عبيط حيخلي اي سوداني لو ما بقى كوز يبقى ضد قحت، ركوب راس بس

#سجم_الدلكتو

بالمناسبة الخطاب التهييجي والتنمر على الاخر لمجرد انه يختلف معك او (ما عاجبك) موقفه او رؤيته وإن كان الان يصوب نحو أنصار الإنقاذ او من يرون ان هناك خطأ من قحت يستوجب التنبيه ؛ هذا الخطاب المتشنج سيرتد عاجلا ام آجلا على ذات الحواضن والكيانات التي تبرر وتصنع مخارج السلامة لكل قول فظ وتعبير وقح وسلوك قبيح ؛ إعتراض بعض الوزراء والولاة (مثلما حدث مع ابو قردة ؛ والوالي ابو سروال) . ومواجهة كل مجموعة ترى أن من حقها إخراج موكب او تنظيم تجمع سلوك غوغائي ؛ لديك راي بمخالفة احدهم لقانون او لديك عليه بينة تتجه للسلطات القانونية وهي التي تملك حق التوقيف او الزجر ؛ اي تجاوز لهذا يصير معه من حق المتضرر الدفاع عن نفسه والزود عن كرامته وسلامته الشخصية (وماف سوداني ارجل من سوداني) او هكذا يفترض ان يكون . فرق كبير بين سجالات الاختلافات في حدود الصالح العام وان يتحول الامر الى وقاحة

امر اخر واقصد به الكيزان . شوفو يا جماعة الناس الكانت باسم التنظيم دا مستوزرة وقاعدة في صياصي الرفاهية وامورهم واضحة ديل بعد 11 ابريل اي زول شاف مصلحتو وعنده عضم بره او جوه بكد فيه وشطر برضع منه ديل لا بجو موكب ولا فاضيين لترف الوسائط دا واضانهم باردة ؛ السافر والخندق والعمل رايح ؛ الهسة بلاوكم في الاسافير وفي المواكب والاراء المعاكسة ديل ناس مارقين للربا والتلاف وضهرهم والله كريم لا حتلقو فيهم مستفيد ولا عشمان حتى لو (البشير) مرق الليلة لا حيلقو حاجة ولا عشمانين ؛ ودوافعهم حقيقي عاوزين تغيير للاحسن لكن بالشايفو من حقت سجم الدلكو واداني عنقرتو ! وحاجة تانية افتراض ان كل الحانقين على الانتقالية كيزان واسلاميين غلط ؛ قحت بدروشتها بقت تفجغ من طرف . واقسم بالله بعرف ناس ساكت راحو في الرجلين بسبب قرارات خطأ وتدابير غلط وخطاب عبيط حيخلي اي سوداني لو ما بقى كوز يبقى ضد قحت دي ركوب راس بس . فهسة نصيحتي شغل عاك عيك وتخميس الناس من طرف دا انقرعو منه . السوداني فتيل لا ترجا. بفور ويدفق فيك وتاني لا بفرزك لجنة مقاومة ولا حركة ايتا بشيلك وبقوم بيك . فاحسن الناس تعقل وتدير امرها بالحسنى وبشكل حضاري . حكومة واستلمتو واموركم باسطة سفارات ووزارات فالخوف من هتاف عشرة او مليون في شنو ! خلوهم اقعد في مكانك وعاين واشتغل شغلك والله يوفقك.

محمد حامد جمعة

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