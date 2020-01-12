الحكيم: القراي والرشيد سعيد اكبر خطر على الثورة واستقرار السودان

ان راي الشارع السوداني “الاغلب” ليس هو ما يدور في الفيسبوك والوسائط .

* نجح الكيزان يوم السبت في حشد ضخم بمدني ضم شرائح مختلفة بما فيها المراة .

* ما تاكدت منه ان عددا كبيرا من المشاركين لا علاقة لهم بالكيزان وخرجوا مستشعرين خطرا عقديا بحسب الهتاف والتصريحات

* القرارات و التصريحات التي تفهم على انها عداء للدين ستقود الى حراكات اكثر في المستقبل ،،

* القراي والرشيد سعيد اكبر خطر على الثورة واستقرار السودان

* وجود حشد مضاد في نفس المكان بمدني ؛ استفزاز خطير سيؤدي الى فوضى مستقبلا وهذا هو مسوغ اي جهة تبحث عن انقلاب عسكري !

* حلقة العربية ال ٣ اقنعت عضوية الحركة الإسلامية على ان هنالك من يتصدى للفساد بداخلها فتعززت الثقة بالنفس وشجعتهم على الخروج.

* يبدو انه لا تتم استشارة المكونات الوسطية من قحت مثل الاتحاديين والامة في كثير من القرارات

* ظللنا نطالب ان علاقة الدين بالدولة يحب ان يتم طمأنة المجتمع الى انها ستناقش عبر اول برلمان منتخب حتى لا يتم استقطاب مناوئي الثورة بناء على ذلك

اخيرا ؛

ابحثوا عن زرقاء اليمامة واستلفوا منظارها .

محمد هاشم الحكيم

شارك الموضوع :



