الصين تبدأ تشغيل تلسكوبها العملاق بحثا عن حياة خارج الأرض

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، أن بكين بدأت رسميا تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم والذي ستستخدمه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يبلغ قطر‭ ‬التلسكوب (500 متر) أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو بجنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة شينخوا أن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصين من تشييده عام 2016 ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.

وقال جيانغ بينغ رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب للوكالة الصينية: إن “العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم”.

وقالت الوكالة إن “المشروع جمع أيضا بعض البيانات العلمية القيّمة خلال تلك الفترة ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض والجزيئات بين النجوم خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات”.

ويمثل تطوير برنامج الفضاء أولوية لدى الصين التي تستهدف مواكبة روسيا والولايات المتحدة وأن تصبح قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول 2030.

سبوتنيك

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