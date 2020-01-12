بقال: قطيع “قحت” وأحداث الجزيرة مدني ترويج الأكاذيب بغرض التضليل ..!!

🔅✍ تمنيت لو كنت حاضراً في الزحف الأخضر لولاية الجزيرة ولكن شاءت الأقدار أن أكون بعيداً منهم ولم أتمكن من السفر لمدني ومشاركة الأخوان في الزحف الأخضر وكنت في الخرطوم في منزلي بأمدرمان ومع ذلك لم أسلم رغم عدم حضوري نشروا الأكاذيب والتضليل وأدعوا بأنه تم الإعتداء علي وفبركوا بأنني احتميت بالشرطة ، لماذا لم يأتي أحد منهم بصورة ؟ لماذا لم يأتي أحد منهم بمقطع فيديو ؟ بل كانت أمانيهم ونواياهم وربنا جعل الدائرة عليهم .. ونرد عليهم بقول الله عز وجل :-

” وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ”

” وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ”

كانوا يتمنون أن أكون هناك في الجزيرة ليعتدوا علي ؟ وكانوا يبحثون .. ولكن خاب الفأل ، فهبكوا أكذوبة ورواية كاذبة للترويج والكذب والتضليل .. تلك أمانيهم

” ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ” صدق الله العظيم .

الزحف الأخضر أدي غرضها تماماً ووصلت الرسالة وقحت يرتجف وود كوثر يعترف والبوشي يقول بالطريقة دي ترجعونا السجن وعدد من القحاتة في قروباتهم إعترفوا وقالوا أن الزحف قادم والطوفات آت .. بعد دا كله أنا ما مشيت الجزيرة مدني ويفكوا في الإشاعات والدعاية والكذب ؟ أها لو مشيت كان كيف ؟ كايداكم وفي حلوقكم إلى أن تسقطوا .. عارفين الدنيا برد ومع ذلك نقول لكم ” قوم يا قحاتي يا وسخان إستحم” ريحتكم بقت عفنة .

🔅✍ عندما خاطب البرهان وقال التحية للسانات والراستات والواقفين قنا كان يخاطب القوم بأسلوبهم ولغتهم وتربيتهم والبرهان ربما قال هذا قاصداً ومخصوصاً وهو يدري أن لا قيمة لهم الواقفين قنا سينكسر هذا القنا ولو بعد حين لأن القنا من الحصير والقش والعود وقابل للكسر في تحت أي لحظة وكان يمكن أن يقول واقفين عتب لأن العتب من الخرصانة والإسمنت ويصعب كسر العتب ولكنه قال قنا وهو يعني ما يقول ، الترس دا ما بنشال والترس وراءه …… ؟ ويوم إزالة التروس إطلقوا ساقيهم للريح وخلفوا وراءهم الغبار والعجاج وصاروا يتباكون على فض الإعتصام ويسمون قتلى كولومبيا بالشهداء ويرفضون القتل والضرب وأساليب القمع لأنفسهم وهم يمارسون العنف بأبشع صورها عنف لفظي وأساليب حقيرة وتافهة وإعتداءات بالضرب لكل من يخالفهم الرأي ويعبر عن رأيه وهذه هي الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والسلمية وكانت مجرد شعارات يردده القطيع .. إذا كان ما حدث في مدني الجزيرة أرض المحنة وفي الدمازين من ممارسات عنف وسفاهة وتفاهة صحيح فلا نرى أي خطأ في الذي حدث في كولمبيا وميدان الإعتصام ؟ الحرية لك ولغيرك ولا يمكن أن ترفض القتل لك وترضاه لغيرك ولا يمكن أن ترفض القمع لك عندما تكون قحت حكومة وتمارس القمع والضرب وأساليب حقيرة في الإلفاظ النابية البذيئة السوقية عبر ما يسموا بلجان المقاومة التابعة لقحت .. ولكن هذا سلوكهم وتربيتهم التي تربوا عليها في التطاول حتى على الكبار بدون أدنى قيم وأخلاق وأدب ..

🔅✍ ما يحدث في البلاد الآن من فوضي متعمد من قطيع قحت مبرر كافي لكل شخص أن يحمل ما يراه مناسباً من سلاح ناري يرخصه بالقانون أو سلاح أبيض أو كل ما يلزم لحماية نفسه .. هؤلاء العلوج قطيع قحت لعمري هم جبناء لا يقف أحد منهم رجالة رجالة فقط رجالتهم في قلة الأدب والسفاهة والأساليب النابية في الهتاف والكواريك في شكل مجموعات هدفهم فقط الجوطة والتصوير ونشر الفيديو في الوسائط لا بد أن يقابل هذه الفوضى بالحسم لطالما نهجهم الفوضى حد الفوضى قريب وأي قطيع يقل أدبه بعد اليوم أضربوهم بيد من حديد ، أضربوهم ضرباً لا يفوه بعده بكلمة … يجي واحد قطيع يقول ليك هذا المقال تحريضي وفتنة ؟ إذا كان هذا المقال تحريض وفتنة فماذا تسمي الممارسات التي تحدث في الشوارع العامة من ضرب وتجمع كميات من القطيع قصاد أسد واحد ؟ ماذا تسمي الذي حدث من ضرب لشخص واحد في النيل الأبيض كوستي قبل أيام ؟ ماذا تسمي الذي حدث بالنيل الأزرق الدمازين للوالي السابق حسين يس وعدد من الأخوان ؟ ماذا تسمي ما حدث في الجزيرة مدني وقطيع قحت هم الذين سعوا للفتنة وخرجوا في مسيرة موازية هزيلة نداً لمسيرة الزحف الأخضر بغرض التشويش وخلق الفتنة والإحتكاك وقد حدث ما حدث وإعتدوا على مواطن بريء لا علاقة له بالمسيرة وحاولوا الإستفزاز ولكن الأخوان ردوا على إستفزازهم وما قصروا تب ؟ كانوا يريدون تجريم مسيرة الزحف على أنها مسيرة عدوانية ولكن إنكشف أمرهم وبهتانهم وكذبهم والكاميرا لا تكذب وتم تصويرهم وهم يحرقون مستشفى ويعتدون بالضرب حتى على البصات ومحاولة إنزال الركاب ؟ ويحدث كل هذا في ظل دولة المؤسسات والقانون المدعاة ؟ يحدث هذا في ظل حكومة السلام والعدالة والحرية والديمقراطية ؟ قحت خدعت الشعب بالشعارات وهي أكبر إمبراطورية للديكتاتورية ، قحت نكبة السودان ويجب أن تسقط هذه الحكومة الفاشلة …

🔅✍ بقلم الأستاذ .. إبراهيم بقال سراج

✍ الأحد 12 يناير 2020م

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