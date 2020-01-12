المثنى: الرسائل التي يرسلها الاخوان او الكيزان من خلال برامج الزحف الاخضر لا تعتقدون انها مواكب

هل فعلا قد سلمنا راقبنا لدول اخرى ستتلاعب بنا كيفما ارادت ، هل حميدتي يلعب دورا رئيسيا في حلحلة القوات المسلحة واحلال قواته مكان الجيش ، كيف اعتقدت عقيدة الجيش ان يكون رجل بمؤهل حميدتي الضعيف ان يبدل ويغير في قادة الجيش الكبار خريجي الكليات العسكرية وحملة الماجستير و الدكتوراة من جامعات عالمية ، كيف يستقيم هذا يا جماعة بالله عليكم تمعنوا المشهد وخليكم من الصياح الما جايب همه ، تمعنوا واستوقفوا وانفسكم وشوفوا نحن وين رايحين ,,

اسمع كلام مبكيك ولا تسمع كلام مضحكك ،

اننا ننظر الى البعيد وليس تحت اقدامنا ، ننظر ونشاهد تعقيدات في المشهد قادمة ، ننظر ونشاهد ان هناك من سيتخلون عن السودان في محنته الله لا جابها ، ننظر فنشاهد دولا تصول وتجول كما يحلو لها في كل اقاليم السودان ..

اذا عبرنا الى يونيو القادم من غير مشاكل نقول الف حمد لله على السلامة ولكن اسألكم بالله خليكم عقلانيين وتمعنوا وتفهموا وارتقوا الى مستوى الاحداث ..

ان الرسائل التي يرسلها الاخوان او الكيزان من خلال برامج الزحف لا تعتقدون انها مواكب ، كلا هؤلا البشر نعرفهم من سنين عدد انه جس النبض وجس النبض حين يكون بهذه الطريق فاعلم ان القادم اكبر ..

ان الذين خرجوا في ود مدني وكما شاهدنا ليس تجمع صدفة وليس افتراضي وانما هم من فعلا يؤمن بعقيدة المؤتمر الوطني السياسية ومن ينتمون للحركات الاسلامية ليس بانتماء الاسم كلا انما المنظمين والمنضوين تحت العضويات المسجلة وربما كلهم من حملة بطاقات الانتماء .

المشروع القادم سيطلب من كل واحد من هؤلاء ان ياتي بعشرة او عشرين باي وسيلة وبعدها سيكون المشهد مختلف ..

ارتفاع الدقيق السكر اللحوم الزيت كلها ستكون عوامل اغراء وعوامل جذب والانسان عند الجوع بينسى كل شيء ..

الان الخرطوم من حين لاخر قصص ومشاهد ارعاب وقتل وشنق ولو كانت ثارية الا ان ظهورها علانية في الشوراع امر يجب الوقوف عنده ..

التلاعب بخطوط المواصلات التعرفة تتم بطرق مدروسة ومخطط لها ,, ووزارة الغفلة نائمة ،

اقحام الدين في التجاذب امر مقصود من الشيوعين واليسار واعتقاد انهم سيميلون اغلب الشعب ولكن الكيزان لعبوها صاح ويعرفون ان الشعب شعب متدين لا يقبل بالشيوعية واستغل الكيزان الورقة وبها سيحشدون ويحشدون المزيد من الطرق الصوفية بل ستتردد احزاب كبيرة في دعم قحت اذا ادخل الدين في التجاذب فالصادق وعيلته والميرغني وعيلته يمارسون حياتهم تحت الغطاء الديني فهم ليسوا على استعداد ان يخسروا جماهيرهم لاجل عيون قحت التي احتقرتهم ولم تعرهم وزنا مقابل جمهورهم الذي دعم الثورة من اولها ..

المشهد يحتاج الى عملية تركيز للالوان لترى تفاصيل الصورة بدقته . كونتراستنج

المثنى سعيد

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