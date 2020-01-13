بالخطوات.. هكذا يمكنك حماية حسابك على واتس آب ببصمة الإصبع

يتيح تطبيق واتس آب للمستخدمين حماية حساباتهم المختلفة عبر بصمة الإصبع سواء كان أندرويد أو iOS، وذلك طالما أن الهاتف يدعم مثل هذه الطريقة للحماية، حيث إن غالبية الهواتف الذكية الحديثة تدعم مثل هذه الطريقة للتأمين، سواء كانت بصمة إصبع أو بصمة FaceID فكلاهما سيجدي ويعمل مع حماية واتس اب، وهي طريقة مهمة للغاية، خاصة إذا كان المستخدم يستقبل رسائل حساسة ولا يرغب في إطلاع أي شخص عليها، ولتأمين حسابك على واتس آب اتبع الخطوات التالية:

لتأمين حسابك على أندرويد

– قم بتشغيل تطبيق واتس اب على هاتفك

– اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة بأعلى الشاشة في الزاوية اليمنى ثم إنتقل إلى Setting

– توجه إلى Account.

– توجه إلى Privacy.

– توجه إلى أسفل الشاشة حتى تجد كلمة Fingerprint Lock وقم بالضغط عليها.

– سيظهر لك رسالة تسأل إذا كنت ترغب في تفعيل حماية البصمة.

– عند الضغط على اختيار التفعيل سيطالبك الهاتف تأكيد البصمة المدخلة.

– عند ادخال البصمة سيعطيك ثلاثة اختيارات إما إغلاق التطبيق مباشرةً أو بعد مضي دقيقة واحدة أو بعد 30 دقيقة.

يذكر أن شركة مايكروسوفت قررت انهاء دعم نظام تشغيل Windows Phone منذ فترة طويلة، ومنذ ذلك الحين رأينا الشركات تتراجع عن دعمها لتطبيقات Windows Phone، وفي الشهر الماضى أكدت مايكروسوفت أنها ستخفض دعم مستخدمي تطبيقات Office for Windows 10 Mobile، وفي وقت لاحق أكدت مايكروسوفت أيضًا أن Windows Phone 8.1 Store سيتوقف عن العمل اعتبارًا من 16 ديسمبر 2019.

وبحسب أحد التقارير فبعد أن أصبح Windows Phone على بعد أقل من أسبوع من نهاية حياته، قرر واتس آب أنه سيكون الوقت المناسب لإزالة تطبيقاته من المتجر، حيث تم رصد التغيير أولاً بواسطة موقع Aggiornamentilumia التقني الذي سارع إلى الإشارة إلى أن واتس آب لم يعد متاحًا على متجر مايكروسوفت.

صحيفة اليوم السابع

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