داليا الياس: كلو بالقانون

سبعة شهور من القلق والتوتر مرت على….سبعة شهور خايفة من حق الناس وشبهة الإستغلال ..

سبعة شهور بحاول أوضح الحقيقة وصوتى رغم الإجتهاد خافت.

ورغم الإساءات الكتيييير الحصلت لى…ما كنت بتأثر ومؤمنة بعدالة السماء ومافكرت أتخذ أى إجراء قانونى وسايبة الأمور على الله .

لكن المرة دى كان الموقف مختلف …إنتحال ونصب وإحتيال وخداع وإستغلال محبة الناس فى غير محلها!!

معظم الأصدقاء تابع معاى قصة الصفحة المزيفة البتنسخ كل حرف من صفحتى وكمان عاملين فيها مبادرة كاذبة وقدروا من خلالها يجمعوا من الأحباب قروش عن طريق الحوالات البنكية وتحويل الرصيد.

ورغم العدد المهول للصفحات المزيفة لكن دى كانت أخطرهم وأسوأهم من حيث الإستغلال!

ويااااما نبهتا وإتكلمتا ووضحتا بدون فائدة.

فما كان فى مجال غير اللجوء للقانون…وبدينا بالمعلوماتية….وكانوا عند العهد وعلى قدر الثقة.

لينا شهرين شغالين فى صمت والحمد لله…

وأخيراً نجحنا أمبارح فى #القبض على المجرم المؤسس الصفحة وعامل واتس بأسمى وعامل حساب بنكى وعامل عماااايل 😂😂

وحقيقى كان إنجاز بكل المقاييس….والحمد لله…

فشكراً لشرطة ونيابة المعلوماتية…والهيئة القومية للإتصالات على الجهد الدبير والتعاون المثمر.

شكر خاص لسعادة النقيب (محمد عوض) والمتحرى المهذب ( شيبون) من المعلوماتية… ولسعادة المقدم ( محمد عبد السلام) مدير قسم البرارى …وفرد المباحث الرااائع الخلوق ( محمد عبد الله).

شكراً للناس الشغالة فى أحلك الظروف وبأقل الإمكانيات بكل همة ومسؤولية .

شكراً لى أخوى وسندى وحبيبى ( مجتبى)..

وشكراً جميلاً حميماً جزيلاً للصديق الفيسبوكى احمد ضرس العمود الفقرى للعملية.

وشكراً لكل الإصدقاء الشاركوا بالبلاغات والدعوات وكانت قلوبهم معانا.

والشكر من قبل ومن بعد للحكم العدل….ذو الجلال والإكرام….منير البصائر ومنقى السرائر…

وأجمل حاجة فى الموضوع إنى رجعت لى شغل البوليس وإكتشفت إنى خطييييرة جد😂😂

حقيقى مبسوطة من نفسى والحمد لله.

#الآن المتهم ( ر.ا.ع) قيد الإعتقال بسجن المعلوماتية حتى إشعار آخر…

سأوافيكم بالتفاصيل أول بأول ….وما حأضيع حقى وحقكم…

بعتذر لكل الناس الساهمت بمالها فى المبادرة المزعومة بكل حسن نية…أكيد فى ميزان حسناتكم…وبأذن الله نعمل مشروع خيرى حقيقى كبير ومضمون ويمشى للبيستحق.

طبعاً النيابة منعت نشر الصور والفيديوهات فى الوقت الحالى…لكن كلو موجود.

اللهم لك الحمد والمنّة والشكر…

اللهم أكفنا شر خلقك…

اللهم يسر أمرنا وهون قواسينا…

#كلوووو_بالقانون

داليا الياس ( الحقيقية )

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