روسيا… إيجاد طريقة لمنع التجسس من الفضاء

وجد خبراء روسيا طريقة لمنع التجسس على بلدهم بواسطة الأقمار الصناعية الأجنبية.

ويمكن أن يتم ذلك بعرقلة نقل المعلومات من أقمار التجسس الصناعية. قال خبراء شركة “الأنظمة الفضائية الروسية” التابعة لوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في بيان تم بثه على الموقع الإلكتروني للشركة:

يجب تعطيل أجهزة استقبال المعلومات داخل الأقمار الصناعية التي تقوم بنقل ما تتلقاه من معلومات من أقمار التجسس عندما يصل قمر التجسس إلى المنطقة المطلوب حمايتها.

والقصد هو التشويش على أجهزة نقل المعلومات الاستخبارية بواسطة الأجهزة الإلكترونية اللاسلكية المزمع نصب العديد منها على الأرض.

ويرى مخترعو طريقة منع التجسس أن التشويش على أجهزة نقل ما تجمعه أقمار التجسس الصناعية من معلومات لن يترك أصحاب أقمار التجسس يستفيدون منها لغرض الاستخبار.

سبوتنيك

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