قحت تحنن في الصادق وتجرتك له في الحكومة، والزفة بعد عيدين بس

سقطت الحكومة انتهى حكم الكيزان ، واصبحوا مثلهم مثل اي كيان قديم بالي او سابق ، جاءت حكومة ثورية حسب الذي عرفناه منها ، تولت زمام الامور واستبشر القاصي والداني والصغير قبل الكبير ، غنا الصغار اناشيد اكبر من سنهم وردد الكبار عبارات تؤكد استعدادهم للاستشهاد من احل الثورة،

وكان الهدف من الثورة ان يكون السودان في بوتقة واحدة ويتغير حاله . ولكن لم يحدث فالحكومة لم تكن بقدر طموحنا او طموح الاطفال الذين تغنوا لها ورددوا اناشيد الصباح دعما للثورة .جاءت الحكومة وقسمت المناصب بين كيانات ليس للثوار فيها ناقة ولا جمل وانما ركبوا على رؤسنا شئنا ام ابينا ومارسوا تسلطهم باشكال جديدة لا تفرق عما كان يمارسه النظام السابق ، بل ان النظام السابق كان اكثر شجاعة منهم حيث كان يدعهم يتحدثون في الاعلام بكل حرية ويكتبون ما طاب لهم ويسافرون ويحضرون للسودان دون اي مساس لكثير منهم ، لكن هم اتوا وشغلوا انفسهم باشياء يعتقدون ان الشعب سيظل يهتف لهم كثيرا ، وينسى السبب الذي من اجله قامت الثورة ، انشغلوا بالمحاصصة ، وانشغلوا بالتمكين المضاد ، وفعلا حققوا هتاف تسقط بس ، واذكّر حين كنا نقول تسقط ولكن ليس بس ..

الان وهم كما الطفل الذي منح دمية تتحرك وتغني وترقص فاصبحوا فرحين ايما فرح ..وهم في هذه الغفلة تحدث اشياء لا يودون ان يلتفتوا اليها ولا الى معناها البعيد ، هم جمْع ولكن يطعنون في ظهور بعض ، وليس اصدق من ذلك الا وكبيرهم الذي هو منشحط وسط اي معمعة فهو يدفعهم للعناد ويدفعهم لكلمة لا لاي شيء ونفس الوقت يمد لسانه لهم ويتجول ويعد حاله لماهو قائم فاصبح كما العريس تحننه قحت وتجرتك له الحكومة لتزفها بانتخابات ديمقراطية نزيهة وهم يعتقدون ان فوز الصادق سيجلب لهم المقاعد بالائتلاف وليس الانتخابات التي لا مجال لهم فيها. ناسين ان هناك احزاب احق منهم بالائتلاف حين تقوم الانتخابات لانهم سيحصلون على اصوات اكثر منهم ويكون هم احزاب الظل او الكرتون .

ذهب الصادق للجزيرة ابا فاحتشد الالاف للهتاف له وذهب لسنجة وكان نفس المشهد ولكن ما حيرني ان يحتشد ذلك العدد للصادق في مدينة دنقلا والتي لا تعرف عن حزب الامة الا القليل ، حالهم حال الولاية الشمالية كلها .

رغم عدم ارتياحنا من افعال الصادق وكثرة كلامه وكلام ابنته الا انه يجيد اللعب بسبب الخبرة التراكمية وبسبب الجدية في الوصول الى المبتغى وهو اعادة الحكم لحزب الامة .

وناس قريعتي راحت يطاردوا ويساككوا في الكيزان في الادارات والوزرات وهم لايعرفون انهم بذلك يجهزوا في صينية الحنة للصادق ..

تحرك الصادر سيتبعه عما قريب تحرك الميرغنية من كسلا والى كافة الشرق ، وسيفوز الحزبان بالاغلبية المجهلة والتي مازالت مقتنعة بسيادة البيتين على الشعب السودان ، ونرجع تاني من جديد لمربع الصفر والانقلابات الجديدة ..

نتيجة انتخابات لعام 2023

1- الاول حزب الامة

2- الثاني الاتحادي الاصل وربا عاد واصبح الاتحادي الديمقراطي

3- 3- حزب المؤتمر الوطني

4- حزب المؤتمر الشعبي

5- حزب المستقلين

6- الكيان المتحد لليسار

7- حزب مجهولي الهوية

واما هتيفة الفيس سيتمنون من زوكر الغاء كل حسابات من حشد للثورة الي اتت بقحت.

المثنى سعيد

شارك الموضوع :



