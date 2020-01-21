العقلاء يعلمون أن قحت كاذبة وفاشلة، وأن السودان خياراته الآن خارج ميثاق قوى الحرية والتغيير

حال سجالك مع أي (قحاتي) حول فشلهم المدوي في حكم البلاد يكون رده أنو مهما يكون لن يحكمونا الكيزان!
• مشكلة منطق القحتاوي العاجز أنه لا يريد للناس أن يروا بديلا له سوى الكيزان! وبالتالي فأي شخص ضدهم فهو كوز، ولو كان مؤمنا إيمان العجائز بميثاق الحرية والتغيير.
• يرفض القحتاوي أي بديل لحكومته العاجزة.. ويرفض كذلك الانتخابات لأنها كما يقول (ستأتي بالكيزان) !! وستأتي بهم كيف؟ ما عارف. اللهم إلا إذا كان بمنطق (من ليس معنا فهو كوز !)
• قسم القحتاويون السودان إلى فسطاطين: قحت والكيزان، ولا سبيل للبلاد إلا أن تختار أحدهما!.
• وهذا المنطق من قبيل الاستثمار الرخيص من (قحط) لشيطنة خصومها ومخالفيها. إذ بحشرهم جميعا تحت لافتة واحدة يسهل عليها انتياشهم وإبعادهم.
• العقلاء الذين ظللنا نناشدهم، يعلمون أن قحت كاذبة وفاشلة، وأن السودان خياراته الآن خارج ميثاق قوى الحرية والتغيير … حكم توافقي بكفاءات حقيقية، أو الانتخابات التى تقرر القوة التي يقف خلفها الشارع. وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فإن المخاطر لا تحتاج لكثير شرح ..!
● الطاهر حسن التوم ●
4 تعليقات
لا تصطاد في الملء العكر يا معرص
اذا كان الشارع الا هو ..
الزحف الأخضر هو الحل
انا عاوز اسالك سؤال واحد يالطاهر لو زول هد ليك بيتك انتا بتقدر تبنيه في أسبوع فما بالك ببلد حكمنها تجار الدين 30 سنة نهبو ما نهبو منها والشي اللى نهبو اقدر من ديون السودان منذ الاستقلال الى تاريخ الان عاوز تقنعني بان حكومة قحت في خلال اقل من سنة عاوزهم يصلحو بلد دمرتوها انتم خلال حكم البشير وانتا بحديثك دا بترمي لشنو عاوز حكم الكيزان تجار الدين اللى كان بيقولوا هي لله يرجعو تاني انا لو محل حكومة قحت كان الكيزان ديل كلهم عملت ليهم إبادة جماعية وريحت السودان منهم
مازال الوقت مبكرا يابني كوز لتعلنوا فشل قحت ان كنتم تراهنون على الغلاء الذي افتعلتموه فان الشعب الذي صبر عليكم 30 سيصبر حتى يراكم جميعا في السجون.
حكومة التغيير تقوم بعملها بشكل منظم وفعال وانتم يابني كوز تعرفون ذلك جيدا لان حكومة التغيير مازالت تواصل هدم البنية التحتية لدولة الفساد التي انشأتوها خلال 30 سنة