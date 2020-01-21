اليابان: الإعلان عن مواعيد إطلاق شبكات الاتصال من الجيل السادس

كشفت اليابان عن مواعيد إطلاق شبكة الاتصال “الجيل السادس”، وأكد الخبراء أنها ستنتشر في أراضي الدولة الآسيوية بحلول عام 2030.

وجاء في تقرير وكالة “نيكي”، إن اليابان تعتزم تنمية استراتيجية تطوير شبكة 6G وتوسيع البنية التحتية للشبكة بحلول عام 2030.

وتتولى وزارة داخلية اليابان ووزارة الاتصالات وفريق خبراء من جامعة طوكيو التخطيط للمشروع طويل الأمد كما تمت دعوة ممثلي قطاع الأعمال إلى المشروع، منها أكبر شركات الاتصالات اليابانية “تلغراف” و”توشيبا” و”تيبون” و”تلفون”.

يذكر التقرير، أن انتشار شبكة الجيل السادس سيساعد في بناء “مجتمع جديد” يكون نقل البيانات الفوري من أولوياته، وحسب الخبراء، سترتفع نوعية الاتصالات مع 6G بـ10 مرات على الأقل مقارنة بشبكة الجيل الخامس.

تخطط الدولة لإنفاق 2.03 مليار دولار لدراسة نوعية الاتصالات الجديدة، ووعدت بتخصيص ترددات مجانية للجيل السادس، وقالت “نيكي” إن اليابان تشعر بخيبة أمل إزاء مواعيد إطلاق الجيل الخامس، لذلك يعتزمون توجيه جميع القوى الممكنة في تطوير شبكة اتصالات المستقبل. ويلاحظ أيضا أن برامج مماثلة ظهرت في الصين وكوريا الجنوبية وفنلندا.

في سياق متصل، أعلنت الصين، سابقا، إطلاق عمليات بحث وتطوير لأجل إنجاز الجيل السادس من شبكات الاتصال، وذلك بعد وقت قصير من تفعيل شبكة الجيل الخامس التي أثارت جدلا واسعا في العالم.

سبوتنيك

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