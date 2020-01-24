“تيك توك” الصيني يبرم صفقة كبرى مع شركة أمريكية

أعلن تطبيق التواصل الموسيقي “تيك توك” الصيني، عن إبرامه صفقة كبرى مع شركة أمريكية متخصصة في التسجيلات الموسيقية.

وحصلت “تيك توك” على ترخيص استخدام جميع التسجيلات الموسيقية التابعة لشركة “مرلين” الأمريكية المستقلة، وفقا لما نقله موقع “تيك كرانش” التقني المتخصص.

وأوضح التقرير أن ذلك الاتفاق سيسمح لـ”تيك توك” باستخدام تلك المقاطع الموسيقية الشهيرة في خدمة الفيديوهات القصيرة، التي يعتمد عليها التطبيق.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية لتلك الصفقة.

وقال جيرمي سيروتا، الرئيس التنفيذي لميرلين: “وجدنا أن عدد كبير ممن يستخدموا ميرلين بدأوا يستخدموا بشكل متزايد تيك توك، لذلك سنسمح لهم بتلك الاتفاقية على بناء حملات تسويقية ودعائية أكبر لمقاطعهم”.

وتضم “ميرلين” قائمة أعضاء من أكثر من 60 دولة ولديها عشرات الآلاف من شركات التسجيل المستقلة والموزعين وشركات إدارة الفنانين.

وقالت المديرة العامة لمكتب شركة “تيك توك” في أمريكا، فانيسا باباس: “نسعى لأن نكون تقاطع هام بين التكنولوجيا والترفيه لتصبح تسعد الناس وفي نفس الوقت مجزية ومربحة لهم”.

سبوتنيك

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