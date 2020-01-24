بعد 38 عاما من البحث… عثرت على والدها باقتراح من “فيسبوك”

عثرت امرأة بريطانية، كارين هاريس (56 عاما) على والدها بعد عقود من بحثها عنه، عن طريق الصدفة بسبب اقتراح من “فيسبوك”.

وقضت هاريس حوالي 38 عاما من عمرها باحثة عن والدها، التي لا تعرف له مكانا، ليظهر لها بشكل غريب من خلال “الأصدقاء المقترحين” على “فيسبوك” بعد أعوام من الفراق.

وتخلى الوالدان عن الطفلة عندما كانت رضيعة، لتتبناها عائلة أخرى، عاشت بكنفها، لكنها بدأت البحث عن عائلتها الحقيقية بعد بلوغها 18 عاما، وطلبت مساعدة أخصائيين بيولوجيين، فعثرت على والدتها بعد 10 سنوات من البحث، لكن بقي مكان والدها لغزا كبيرا في حياتها.

لكن بشكل غريب ظهر اسم والدها، تريفور سيندين، كمقترح على “فيسبوك”. في البداية، لم تتوقع أنه والدها، لأنها بحثت لفترة طويلة عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعد الدخول إلى ملفه الشخصي، لاحظت تقاربا بين المعلومات التي حصلت عليها ومعلومات ملفه الشخصي، بحسب “ياهو”.

أرسلت طلب الصداقة، واتصلت به، وأكدت له أنها ابنته، وتحدثوا يوميا لمدة شهرين تقريبا، والتقوا في الأسبوع الماضي، وقالت الأبنة في تصريح لها “أشعر بأنني مباركة بشكل لا يصدق بعد عثوري عليه الآن”.

سبوتنيك

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