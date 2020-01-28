تفشي فيروس كورونا يهدد بإفشال خطط شركة آبل

تخشى شركة “Apple “الأمريكية من تعطل خطتها لزيادة أجهزة “iPhone” بنسبة 10 ٪ في النصف الأول من هذا العام، في حال انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين.

وكانت الشركة قد طلبت من سلسلة مصانعها الموجودة في الصين، تصنيع ما يقارب 80 مليون iPhone في النصف الأول من عام 2020.

قامت شركة آبل بحجز طلبات لما يصل إلى 65 مليون من هاتف iPhone قبل نهاية العام الماضي، وما يصل إلى 15 مليون طلب لجهاز من الطراز المحدث الذي تخطط للكشف عنه في آذار/مارس ، وفقًا للتقرير “رويترز”.

ومع ذلك، فإن الإنتاج الضخم، المقرر أن يبدأ في الأسبوع الثالث من شباط/فبراير القادم قد يتأخر بسبب تفشي الفيروس.

واستقبلت مستشفيات مدينة ووهان، المركز الأساسي لتفشي فيروس كورونا، ما يزيد عن 15 ألف مريض بالحمى خلال الأيام الماضية، كما أوضحت مصادر طبية أن دورة علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأودت سلالة فيروس كورونا الجديد بحياة 106 مرضى في الصين، حيث أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن جميع حالات الوفاة، باستثناء ستٍ، نتيجة الإصابة بالفيروس وقعت فى مدينة ووهان .

سبوتنيك

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