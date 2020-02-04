تطبيق ” واتساب” في أكبر تغيير منذ سنوات يثير غضب المستخدمين … لماذا وصفوه بالمزعج القبيح ؟!

لم تعد القرارات التي تتخذها إدارة برنامج التراسل الشهير ” واتساب”، تحظى بشعبية واسعة ، فبعد وقف الخدمة عن ملايين من أجهزة أيفون وأندرويد القديمة وكذلك تضمين شعار “فيسبوك” في التطبيق ، طرحت “واتساب” تحديث جديد وصفه المستخدمون بالقبيح جدا .

ووفقا لما نشره موقع ” إكسبريس ” ، فقد طرح التطبيق تحديث دراماتيكي جديد بين بعض المستخدمين ، ولكن حتى الآن يبدو أنه لا يسير على ما يرام، وتعد ميزة “الوضع المظلم” (Dark mood) إحدى أكثر التحديثات المتوقعة منذ سنوات، حيث يدخل التحديث حيز التنفيذ رسميا لدى البعض، الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج التجريبي للشركة (beta).

وعبر عدد كبير من المستخدمين عن تذمرهم من خلال تعليقاتهم في منتديات موقع ” رديت” بشان الوضع المظلم حيث قال أحدهم “لماذا يكون الوضع الجديد لـ”واتس آب أندرويد” قبيحا جدا؟ إنه أمر فظيع مقارنة بجميع الوضعيات المظلمة الأخرى، ولا يحتوي على خيار AMOLED”. وأضاف مستخدم آخر: “كنت على وشك نشر الشيء نفسه، إنه قبيح جدا”.

فيما سلط فريق TechRadar الضوء أيضا على مشاكل التصميم، ولاحظ أن استخدام “واتس آب” لخلفية خضراء داكنة بدلا من اللون الأسود، يعني أن هؤلاء الذين يمتلكون هواتف بشاشات AMOLED، لن يحصلوا على الاستفادة الكاملة من الوضع المظلم – بما في ذلك توفير البطارية، ويقول TechRadar أيضا إن النص الأبيض الصارخ في الخلفية، “مزعج بعض الشيء للعيون”.

صحيفة المرصد

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