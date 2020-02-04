قوى الحرية والتغيير

بيان حول إجتماع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي

حملت الأنباء مساء أمس الإثنين ٣ فبراير ٢٠٢٠ خبر اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بمدينة عينتبي اليوغندية. إثر ذلك اجتمع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير صباح اليوم الثلاثاء وعقد سلسلة اجتماعات مع مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة وأعضاءه وخلص إلى الآتي:

١- لا علم لقوى الحرية والتغيير بهذا اللقاء ولم يتم التشاور معها في أي وقت سابق وهو أمر مخل ويلقي بظلال سالبة على الوضع السياسي بالبلاد.

٢- نصت الوثيقة الدستورية على أن العلاقات الخارجية هي اختصاص السلطة التنفيذية وعليه فإن ما تم يشكل تجاوزاً كبيراً نرفضه بكل حزم ووضوح.

٣- إحداث تغييرات جذرية في قضية سياسية بحجم قضية العلاقة مع إسرائيل يقرر فيها الشعب السوداني عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته.

٤- نؤكد في قوى الحرية والتغيير أننا مع حق الشعب الفلسطيني في العودة ودولته المستقلة ونقف ضد أي انتقاص من حقوقه العادلة.

ختاماً فإننا نشدد على رفضنا لكل أشكال التجاوز للوثيقة الدستورية والمهام والسلطات المنصوصة بوضوح فيها، ونؤكد أن الشعب السوداني هو الحارس الأمين لثورته واننا سنعمل بكل ما أوتينا من عزم لإكمال مهامها مهما اعترض ذلك الطريق من عقبات وأزمات .. إرادة شعبنا غلابة وستنتصر.

قوى الحرية والتغيير

٤ فبراير ٢٠٢٠

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