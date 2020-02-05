أهل البكاء غفروا والجيران كفروا

رغم الإلحاح من داخلي للكتابة عن مقابلة البرهان ونتنياهو في اوغندا إلا أنني سوف اتخلص عن هذه الرغبة المدمرة بكتابة حقائق تاريخية فقط ..

__ اذكر الجميع ان كل الدول العربية والإسلامية لديها علاقات مع اسرائيل بعضها علني وبعضها سري…

__ بلغت قيمة التبادلات التجارية بين تركيا وإسرائيل عام 2016 ستة مليار جنيه وهو العام الذي شهد قمة الصدامات بيت تركيا وإسرائيل…

__ قطر قامت بتطبيع علاقتها مع اسرائيل من زمان و الماعاجبو يشرب من الخليج العربي….

__ الإمارات العربية المتحدة تتبادل الشركات و التجارة مع اسرائيل و هناك شركات أمنية يهودية تعمل في دبي و نحن مالنا…

__ الأردن ومصر أكثر دولتين لديهم علاقات تجارية و سياسية مع اسرائيل..

__ ملك الأردن هو حفيد سيدنا علي ابن ابي طالب طوااااالي بدون لف و دوران بتاعة جدنا العباس وجدنا حمزة و حبوبتنا فاطمة بنت النبي التي لا يوجد اي اثبات جيني أو سند تاريخي غير ادعاءاتنا التاريخية الكاذبة….

إسمو الملك عبدالله بن الحسين بن طلال الهاشمي… هاشمي

خلونا من الدول ..

__ انتوا يا جماعة إسرائيل ده زاتو منو ؟؟

مش هو سيدنا يعقوب بن إسحاق بن سيدنا ابراهيم..؟؟

اولاد سيدنا يعقوب أو إسرائيل هم كتار منهم يوسف و يهوذا…

__ سيدنا يعقوب ده (( طبعا ما ح اقول سيدنا اسرائيل )) عشان ما تلحقونا بكرة د علي بلدو

توفي سيدنا يعقوب في مصر و دفن في المسجد الابراهيمي في الخليل…. المسجد الابراهيمي ده يعني مسجد جده طوالي ابو ابوهو .. وهو سيدنا ابراهيم عليه السلام….

__ طيب يا جماعة لو قلنا برهان ده كفر لانه قابل يهودي موش حقو ننصفوا شوية لما نتذكر انه الرسول صل الله عليه وسلم مات و درعه مرهون ليهودي…

يعني التعامل التجاري و العلاقات بين المسلمين واليهود لا هي عيب ولا حرام …

__ يا جماعة الرسول ده اتزوج صفية بنت حيي ابن اخطب زعيم يهود بني قريظة و هي كانت علي دين اليهود و خيرها عليه افضل السلام بين عتقها و بقائها علي دينها وارجاعها الي أهلها

أو الزواج منها والبقاء مع رسول الله والاسلام.

يعني اخونا البرهان ده لو جانا راجع معاهو بنت نتنياهو في عصمته يفترض ما في زول يفتح خشمو….

….

__ القضية الفلسطينية اصلا الجماعة الطيبين ديل بتجاروا بيها من زماااااان….

وبحركوا بيها عواطف الناس لاهداف سياسية….

__ قبل كم سنة لما إسرائيل ضربت غزة المسيرات في السودان طلعت تندد بالغزو اليهودي لأهل غزة و كان حصيلة الغارات دي مات الف مواطن فلسطيني

و في نفس الوقت نحن في حرب الجنوب فقدنا 2 مليون مواطن سوداني .. و حرب دارفور الموتي فيها تلاتمائة الف مواطن

و خلونا ناخد بي كلام المخلوع عمر البشير بس (( مات تلاتين الف مواطن في دار فور لا غير ))..

__ اخوات نسيبة طلعن الغوايش الفالصو و تلفزيون السودان يصور لجمع التبرعات تحت نفرة ((( جبل دهب من أجل نصرة

اهل غزة ))….

في سيدات كتاااار انفعلن و طلعن سلاسلهن و خواتم الدهب الأصلية و ياريتها وصلت غزة وللا غزة اتحررت..

__د سامي ارباب زميلنا وأنصار سنة هو و معاهو مجموعة من الأطباء السودانيين سافروا غزة ايام الغزو الإسرائيلي لما رجع قلت ليه :

– اها يا حبيب غزة كيف بعد الدمار ده..

ضحك وقال لي :

– والله البيوت في غزة أجمل من بيوتنا في الرياض و كافوري و مستشفي غزة الحكومي افضل من مستشفي رويال كير الخاص … والناس ديل ماكلين شاربين مرتاحين و الغزو ده استمر تلاتة شهور ما عندهم كهرباء قطعت…

__ خالد مشعل بتاع حماس جاء وخاطب المسيرة من مسجد النور في كافوري وشكر السودانيين و قال ليهم :

– نشكر اخوانا السودانيين فهم اصحاب نخوة ومشهود ليهم من جدهم بلال بن رباح بنصرة الإسلام…

__ نحن علي القسم بلال ابن رباح ده بنعتز بيهو كسودانين لكن ناس الإنقاذ ما عملوا شارع سموهو باسم بلال ابن رباح….

_ مسجد واحد في جبرة تم بناءه بالعون الذاتي باسم بلال بن رباح…

الأتراك بنوا مجمع في المانيا باسم مجمع بلال الإسلامي

__ الغريب في الأمر علي بعد كيلومتر واحد من هذا المجمع تدرب سبعة استشاريين سودانين ومسلمين علي يد بروفسور يهودي اسمه (( راسفالار )) و بروفسور آخر مسلم اسمه علي سردار غوزين…. فلا يهودي اسلم ولا المسلمين ديل جونا راجعين حاخامات…

__ لن اقول كبقية الناس أن البرهان أخطأ أو أصاب ولكن وددت فقط أن انثر للجميع بعض الحقائق التاريخية والإسلامية ولم اأتي باي جديد لانني اعتقد ان معظم من يقرأ هذا المقال يعرف هذه الحقائق ويمكنه التأكد منها بضغط زر البحث في غوغل أو الذهاب لأقرب مكتبة عامة…

__ يا اخوانا نحن ما عندنا غبينة مع اسرائيل زي ما قالوا ناس الهجانة…

وقالوا العهدة علي الراوي الجيش السوداني المعسكر في كردفان كان يسمي فرقة الهجانة…ولأنهم كانوا ليركبوا الجمال في المعارك في الحرب العالمية التانية…

الهجانة معروفين جدا بالشجاعة و الجلد في الحرب … صدرت تعليمات انهم يمشوا يكاتلوا في سيناء مع الجيش المصري والسوري ضد اليهود…

في عدد كبير خالف التعليمات و جابوهم للتحقيق…

__ الضابط سألهم اذا كانوا خايفين

__ قالوا : يا سعادتك نحن ما خايفين لكن مافي دواس بدون غبينة ونحن اسرائيل دي ما عندنا غبينة معاها عشان نكاتلها…

هسا يا اخوانا اي زول عنده غبينة مع اسرائيل يستلم جوازه و يسافر الحدود…

وان شاء الله ربنا يرزقه احدي الحسنيين اما النصر أو الشهادة…

وما دايرين زول يبكي ويتمخط لينا هنا في الساحة الخضراء وبكرة نلقاهو حايم في مول عفراء …

ودمتم سالمين

4/2/2020

د احمد الطيب ابراهيم استشاري جراحة الكلي والمسالك البولية

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