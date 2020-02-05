عادل سيد أحمد: (ولدنا) !.. نتنياهو .. هل هو شايقي..؟!

الشايقي مات أبوه.. وهو صاحب (طين)..(بالقروش الجيب مجكن، وبرضو لسه الجايه جايه)..! ثري جدا.. لديه (ساقيه وهواليق) .. كل يومه(يسوق ويقرع ويزرع)..وحينما يرجع البيت (بالليل).. يلقى (المرا)، راجهو(خوفا وطمعا).. (فاتحا خشما)..ينهرها قائلا:(يا وليه نومي).. (مالك عامله لي الدرب ساساقه)..يحب (القريشات) زي جوع بطنو ، بدليل أنه، النهار كله، لايصرف مليما واحدا، ويأكل (المتيك)، ويعدل راسه ب(البانجقلي) – وهو الشاي الساده بالبلح.. رغم أنه يعلم أن (البانجقلي قالوا كتلو زول، وغرق المركب، في أم بكول)..!أدمن (البقنيه)، فهو لا ينام إلا إذا (طشم).. والبقنية هي آخر (قرصات) الشربوت، وربما تكون مريسة (دايت)..!الجماعة استفزوه، وطالبوه بأن يعمل نعي (أليم) لوالده في (الجريدة).. قال ليهم: (يبقو علي ميته وخراب ديار)..!تحت الضغظ الشديد (وشيل الحال)، عمل سدس صفحة(داخلية).. “شكر وعرفان” ، بحروف (دقااااااااقة).. ما خلى زول، ما شكرو..ثم كتب رقم موبايلو ، في نهاية النعي، ومعه تعليق، بخط تخييييين :(يوجد لدينا بلح بركاوي وقنديله)..!

بنيامين نتيناهو (سنجك).. مولود في نوري سنة١٩٤٩.. ترعرع في مروي..يومه كله، كان، ما بين حلة (بفوق)، وحلة(بتحت).. وفي (شيتا) قوي كدي،كان بيوديهو (مروي بالشرق)..والده، كان إسمو (عبدالرحمن)..ولمن مشى إسرائيل (إنسخط)، وسمى نفسه (نتينياهو).. وفعلا (النتين) ياهو نتن..! كان كاتبا، في هيئة السكة حديد.. يحب المال، كأهله (وأهلنا َ) الشايقية،بدليل أنه كان حينما يبكي، يحضروا له (أب قرشين)، فيسكت..! ويعشق جدا (الطره والكتابة)..!

لو تمعنت، جيدا، في مشية- ولدنا – (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ، فإنها تشبه (مشية الشايقية).. السير بسرعة، وفي خط مستقيم..!هناك معلومات مؤكدة أن نتينياهو، حينما قابل برهان، قال له، بعد أن (ترع).. (يبدو أنه كان ماكلو (قراصة بويكه أم دقوقة.. الشمار والشطة فوقا. مع بصل أحمر. حاااااااار، لمن دموعو كابي)..نتينياهو ظل يردد في حضرة البرهان :سمح ناسا.. حلاة ناسا، بلا السكر..طعم قراصه، في قدحا، من الدبكر..!البركان – أقصد البرهان – شالتو حالة (مك نمريه)، حتى كاد أن يغني (صقيرو حام).. إلا أن نتينياهو رد عليه بسرعة :(بلادي سهول.. بلادي حقول)..!نقول لمحمد على الجزولي :الراجل ولدنا…!

عادل سيد أحمد

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