زوكربرغ يؤيد القواعد التنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت

قال مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إنه يجب فرض قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت.

وأضاف أن إطار العمل الذي يجب معاملة شركته من خلاله يجب أن يكون مزيجا بين ما يستخدم حاليا مع شركات الإعلام والاتصالات، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وقال زوكربرغ، في جلسة سؤال وجواب خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، “أعتقد بالفعل أنه يجب أن تكون هناك قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار… هناك تساؤل عن إطار العمل الذي يجب استخدامه في هذا الشأن”.

وتابع “أعتقد أنه يوجد الآن إطارا عمل لصناعات قائمة.. فهناك إطار مثلا للصحف ووسائل الإعلام الموجودة وهناك آخر يتعلق بالاتصالات.. والذي تمر فيه البيانات عبرك لكنك لن تحمّل شركة اتصالات مسؤولية محتوى ضار يقوله شخص عبر الهاتف”.

وأضاف “أعتقد حقا أن الإطار الذي يجب أن نكون فيه هو شيء يمزج بين الاثنين”.

سبوتنيك

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