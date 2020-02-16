أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020م

النيل الدولية:

حمدوك يبحث مع بومبيو العلاقات الثنائية

محمد جلال هاشم: طريقة مفاوضات السلام بجوبا تحتاج الى تغيير

مثول مدير وحدة السدود أمام المحكمة

سلفاكير يقلص عدد ولايات الجنوب من ٣٢ الى عشر ولايات و مجلس السيادة يرحب

مؤتمر مقابر الخرطوم: متوسط دفن المتوفين بمقابر المحلية يفوق الـ ٤٠٠ شهريا

ضبط شبكةتقوم بطباعة العملة المزيفة

أخبار اليوم:

بحضور النائب العام : قانونيون ينتقدون الحجز علي أموال وممتلكات الأشخاص بدون بينة مبدئية.

حمدوك يلتقي بومبيو وزيارة مرتقبة لوزير التجارة والتعاون الدولي الهولندي للخرطوم.

حميدتي : سنحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات ولن نستجيب لدعوات التدخل.

اتفاق علي تمديد فترة سريان المفاوضات بين الحكومة والثورية.

الوطن:

“الوطن” تكشف بالمستندات … “24” مليار راتب سنوي لمدير بنك فيصل

حميدتي يطرح ميثاق لحماية الفترة الإنتقالية من الانقلاب العسكري

بومبيو يعد حمدوك بالمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الجيش: تسليم البشير للجنائية قضية سياسية

آخر لحظة:

حميدتي: التغيير منعتنا من معالجة الأزمات ونساعد تحت (التربيزة)

السيادي: الحرية (تنبز في العسكريين الحارسنهم)

المهنيين يرفض رفع الدعم ويطالب بتغيير العملة

واشنطن تعد بإزالة السودان من (الإرهاب)

صغيرون: لا نستطيع زيادة أجور الأساتذة

صوت الأمة:

واشنطن تعد حمدوك بالمساعدة في رفع العقوبات

العثور على أسلحة بشرق النيل تتبع لخلية إرهابية

هيئة شؤون الأنصار : التطبيع مع إسرائيل يخالف الشرع وثوابت الدين

حميدتي يدعو لعقد ميثاق شرف بين أطراف الفترة الانتقالية

السوداني

هيئة الاتهام: اعتراف عدد كبير من المتهمين بالمشاركة في انقلاب الإنقاذ

الصحة: تشديد إجراءات الدخول للقادمين من مصر

حميدتي: روح الشراكة مع الحرية والتغيير غير موجود حاليًا

“السوداني” تكشف أسباب تأخير إجلاء السودانيين من الصين

بدء تطبيق قرار محطات”البنزين التجاري” بالخرطوم

البرهان يرحّب بقرار سلفاكير بتقليص عدد الولايات بالجنوب

الصيحة

يهود السودان يرحّبون بالتطبيع مع إسرائيل

وفد من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أيام

حميدتي يقترح ميثاق شرف لإخراج البلاد إلى برّ الأمان

تجمّع المهنيين يرفض رفع الدعم ويطالب بتغيير العملة

احتجاجات مواطنين تغلق ميناء”دقنة”

العثور على أسلحة تتبع لخلية”شرق النيل”

لقاء بين حمدوك وبومبيو ووعود بالمساعدة بشأن”قائمة الإرهاب”

تدهور الحالة الصحية لـ”أحمد هارون” بالسجن ونقله إلى المستشفى

التيّار

حميدتي: ما في شراكة وحقو يطلعونا نمسي ثكناتنا

مستندات لـ”التيّار”: مئات من أنصار النظام البائد يتحصلون عوائد بالتعدين

سليمان بلدو بـ”التيّار”: السلام لن يتحقق بـ”المسارات”

تجمّع المهنيين يهاجم المالية ويدمغها بالفشل في حلّ الأزمة الاقتصادية

الجريدة

تجمّع المهنيين يكشف عن شروط صندوق النقد لدعم الحكومة

حميدتي لدعاة مليونية تفويض الجيش:”خاب فألكم”

عمال ميناء سواكن يدخلون في اعتصامٍ مفتوح

بدء تطبيق قرار محطات البنزين التجاري

وزير العدل: المنظومة العدلية تقوم بالمنطق وليس بالحماس

انتقادات لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

صدقي كبلو يكشف عن خلافات بين قوى الحرية ووزير المالية

الانتباهة

حميدتي: لا توجد شراكة حقيقية الآن

السيادي: أصوات من”التغيير” أوصلت البلاد للمرحلة الحالية

إغلاق ميناء سواكن وإضراب للعاملين

إكمال التحري في”22″ بلاغ فساد ضد رموز النظام المباد

تجمّع المهنيين يطالب بتغيير العملة ويحمّل الحكومة تفاقم الأزمات

مجموعة الحلو: الوضع ينبئ بشيء مريب

السكّر يغرّد مرتفعًا من جديد ويصل إلى”3″ آلاف للجوال

وصول حصائل صادر ذهب للبنوك

نقل أحمد هاورن إلى المستشفى

الحداثة

مدير تنفيذ السدود يمثّل أمام المحكمة اليوم

اكتمال الترتيبات لافتاح مجمع الجراحة بمستشفى ربك

“حمدوك” يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بـ”ميونيخ”

وزير العدل: تأسيس حكم القانون يتطلّب وجود مؤسسات قوية

إلقاء”عجين خبز” جاهز للإنضاج بالقرب من المدينة الرياضية

النائب العام يكشف عن خلافٍ حول كيفية الإصلاح القانوني

هيئة الاتهام في قضية”أحمد الخير”: لا تراجع عن القصاص لدماء الشهداء

الكشف عن معلوماتٍ جديدة بشأن خلية”شرق النيل”الإرهابية

اتفاق مع”الهجرة الدولية” لاستحداث برنامج لجمع وتحليل المعلومات

السوداني الدولية

أمر بإحضار مسؤول بالقوة الجبرية من كوبر

نبيل أديب لـ”السوداني الدولية: ” نحن بحاجة إلى موظفين وأموال”

حميدتي: دعوات تفويض الجيش من الثورة المضادة ولن نسمح بانقلاب

لبناني يتسبّب في إلغاء فعالية للحزب الشيوعي السوداني

اليوم التالي:

تجمع المهنيين يحمل الحكومة تفاقم الأزمات ويطالب بتغيير العملة

بومبيو يعد بالمساعدة في إزالة اسم السودان من “قائمة الإرهاب”

النائب العام: نحتاج إصلاحات تشريعية ودستورية للفترة الانتقالية

تجمع المهنيين: المالية خرقت الاتفاق مع قوى “التغيير”

النيلين

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