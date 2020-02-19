حسين خوجلي يكتب: كان وأخواتها .. أمثلة وتطبيقات !
كان: تفيد التوقيت المطلق.
مثال: كان الخبز قبل مدني (وجبة) فصار بعد عباس (واجباً)
أصبح: تفيد التوقيت بالصبح.
مثال: أصبح الصبح فلا (البص) ولا السواق (باقي)
ما دام: تفيد بيان المدة.
مثال: مادام (قوش) بالقاهرة فمن المؤكد أن (صلاح) بالخرطوم
ما فتئ: تفيد الاستمرار.
مثال: ما فتئت تل أبيب تبث أفراحها بالتصريحات، ومازالت الخرطوم تلعق جراحها بالغيبيات
مازال: تفيد الاستمرار.
مثال: مازال المجلس التشريعي طفلاً يحبو
أضحى: تفيد التوقيت بالضحى.
مثال: القصيدة المقررة في منهج المهنيين والمقاومة ( أضحى التنائي بديلاً عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا)
ما انفك: تفيد الاستمرار.
مثال: ما انفكت جوبا تمد لسانها ساخرة من مفاوضات السلام بالعبارة الشهيرة (إن فاقد الشيء لا يعطيه)
صار: تفيد تحويل الاسم إلى الخبر.
مثال: طفح الكيل حتى صارت الكيزان جرادلاً
أمسى: تفيد التوقيت بالمساء.
مثال: أمسى السلاح الوحيد للسودانيين لمحاربة الغلاء الامتناع عن الشراء
ظل: تفيد التوقيت بالنهار.
مثال: ظلْ الميرغني بعيداً عن الساحة الاتحادية حتى يفسح الطريق واسعاً لكل أمراء التشرزم والشظايا
بات: تفيد التوقيت ليلاً.
مثال: بات الأمل الوحيد لحزب الأمة رئاسة مريم المنصورة، ولكن للأسف هذا الحزب ذكوري بامتياز
ما برح : تفيد الاستمرار.
مثال: ما برح حمدوك يحلم بالوعد الاطلنطي الكذوب مع أن السودان الصدوق يفتح ذراعيه بالترحاب المستحيل
ليس: تفيد النفي.
مثال: ليس في مقدور القوات المسلحة تسليم المشير للجنائية لسبب وحيد، وهو أن الجيوش موعودة أبداً بحروب قادمة
حسين خوجلي
حسين خوجلي: ما برح حمدوك يحلم بالوعد الاطلنطي الكذوب مع أن السودان الصدوق يفتح ذراعيه بالترحاب المستحيل
حسين خوجلي يكتب: كان وأخواتها .. أمثلة وتطبيقات !
2 تعليقان
الحكواتى حسين خوجلي دب الكيزان سمسار بترول السودان
حسين خوجلي كاوية تكوي كي …في خاصرة قحت وذبابها ..