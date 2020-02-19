حسين خوجلي: ما برح حمدوك يحلم بالوعد الاطلنطي الكذوب مع أن السودان الصدوق يفتح ذراعيه بالترحاب المستحيل

حسين خوجلي يكتب: كان وأخواتها .. أمثلة وتطبيقات !

كان: تفيد التوقيت المطلق.

مثال: كان الخبز قبل مدني (وجبة) فصار بعد عباس (واجباً)

أصبح: تفيد التوقيت بالصبح.

مثال: أصبح الصبح فلا (البص) ولا السواق (باقي)

ما دام: تفيد بيان المدة.

مثال: مادام (قوش) بالقاهرة فمن المؤكد أن (صلاح) بالخرطوم

ما فتئ: تفيد الاستمرار.

مثال: ما فتئت تل أبيب تبث أفراحها بالتصريحات، ومازالت الخرطوم تلعق جراحها بالغيبيات

مازال: تفيد الاستمرار.

مثال: مازال المجلس التشريعي طفلاً يحبو

أضحى: تفيد التوقيت بالضحى.

مثال: القصيدة المقررة في منهج المهنيين والمقاومة ( أضحى التنائي بديلاً عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا)

ما انفك: تفيد الاستمرار.

مثال: ما انفكت جوبا تمد لسانها ساخرة من مفاوضات السلام بالعبارة الشهيرة (إن فاقد الشيء لا يعطيه)

صار: تفيد تحويل الاسم إلى الخبر.

مثال: طفح الكيل حتى صارت الكيزان جرادلاً

أمسى: تفيد التوقيت بالمساء.

مثال: أمسى السلاح الوحيد للسودانيين لمحاربة الغلاء الامتناع عن الشراء

ظل: تفيد التوقيت بالنهار.

مثال: ظلْ الميرغني بعيداً عن الساحة الاتحادية حتى يفسح الطريق واسعاً لكل أمراء التشرزم والشظايا

بات: تفيد التوقيت ليلاً.

مثال: بات الأمل الوحيد لحزب الأمة رئاسة مريم المنصورة، ولكن للأسف هذا الحزب ذكوري بامتياز

ما برح : تفيد الاستمرار.

مثال: ما برح حمدوك يحلم بالوعد الاطلنطي الكذوب مع أن السودان الصدوق يفتح ذراعيه بالترحاب المستحيل

ليس: تفيد النفي.

مثال: ليس في مقدور القوات المسلحة تسليم المشير للجنائية لسبب وحيد، وهو أن الجيوش موعودة أبداً بحروب قادمة

حسين خوجلي

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