تلفزيون السودان و بيان الجيش

ان تلفزيون السودان ازاع بيان لقوات الشعب المسلحة مبررات اعفاء الملازم محمد صديق و رفاقه حيث اوضح ان عقيدة الجيش السوداني هي عدم التدخل في السياسة و ذلك يتنافى مع المهنية كلام ممتاز و لكن فلنترك الانقلابات فلندخل في موضوعنا و هو وجود المجلس العسكري الحالي في السياسة فعليه اعفاء نفسه و جميع العسكريين من مناصبهم السياسية بنفس المبررات المنطقية التي سمعتها من تلفزيون السودان من بيان القيادة.

ان محمد صديق هو من يستحق القيادة بمنطق الثورة و قيمها و هذا الضابط بطل من ابطال السودان و نقش اسمه في تاريخ الوطن مضحياً بنفسه و هو يدرك مدى خطورة فعله ((و قالها لكل الجيش دفن الدقن ما بنفع )) مهما كانت مخالفاته فانه من أيقونات الثورة و الثوار فالثورة تجب ماقبلها و الثورة أخضعت رقاب رأس الدولة و شياطينها من الأنس الذين استباحوا الأرض و الموارد ودعنا ان نقول ان هذا الامر فعله ابالسة النظام البائد في الانقضاض على نظام ديمقراطي قائم و بانتخابات حرة و نزيهة و شارك فيها كل السودان و لكن بشرعية الثورة ((الانقلاب العسكري)) حكمنا 30سنة ((و حدث وما حدث))كما قال كباشي. و هؤلاء الشباب ناصروا قضايا فان احالتهم للتقاعد المبكر و هم من ناصر الثورة و الثوار و اما مجرمي النظام البائد في الجيش هم من يستحقوا المحاسبة على فسادهم و إفسادهم. و بدأوا يحبكون القصص ضد الشرفاء.

# ترقيات لأنفسهم و هم غارقون في السياسة و احالة الشرفاء للتقاعد كيف تحلوها#

العسكريين في الحكومة الانتقالية شغلهم شنو ؟ سياسة ام حراسة

محمد صديق و رفاقه حراسة لأمن المواطن و الوطن.

نطالب بالاتي:

أولاً: اعفاء كل من كتب التقارير و رفعها ضد الشرفاء الذين دافعوا عن الثورة و الثوار و اعفاء قيادة المجلس العسكري من مجلس السيادة لانه نشاط سياسي يتنافى مع قيم المؤسسات العسكرية في الدول المتحضرة.

ثانياً : محاسبة كل الفاسدين من كبار الضباط و محاكمتهم عسكرياً و من ثم إحالتهم للتقاعد.

#الثورة أشعلها شباب لا يخشى الا الله #

# الثورة لا تحابي و لا تحيد عن خطها و هي محروسة بالوعي بعد توفيق الله#

#مليونية شرفاء الجيش#

# لجان المقاومة#

بخيت النقر

الراكوبة

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