وفاة لاري تيسلر مبتكر تقنية “النسخ واللصق”

توفي عالم الكمبيوتر الأمريكي لاري تيسلر، مخترع تقنية “القص والنسخ واللصق”، التي يتم استخدامها في تطبيقات الكمبيوتر، بصورة يومية.

ذكرت ذلك “بي بي سي”، مشيرة إلى أن الصحفي التقني المتخصص لوك دورميل أعلن، مساء الأربعاء، وفاة تيسلر عن عمر يناهز 74 عاما.

ولفت موقع “بي بي سي” إلى أن تيسلر، ولد 1945، ودرس علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، وعمل لدى شركة “زيروكس” المصنعة للطابعة في بدايات حياته العملية، قبل أن يبتكر تقنية “النسخ واللصق” في الكمبيوتر، في سبعينيات القرن الماضي.

وتستخدم التقنية، التي ابتكرها تيسلر، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وكانت عملاق الإلكترونيات الأمريكي “آبل”، إحدى أبرز المحطات، في حياة تيسلر المهنية، وعمل معها في الفترة بين عامي 1980 و1997، وشارك في تصميم نماذج الحاسوب المكتبي “ليزا” و”ماكنتوش”.

وكان لعالم التقنية الأمريكي لاري تيسلر، دور مهم في تطوير نظام التشغيل نيوتن “MessagePad”، الذي دخل السوق العالمي عام 1993، لكنه لم يكن ناجحا.

وفي عام 2001، انضم لاري تيسلر إلى شركة “أمازون”، قبل التوصل إلى عقد مع “ياهو” حتى العام 2005، ومنذ عام 2009 أنشأ شركته الخاصة.

سبوتنيك

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