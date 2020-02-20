من البداية كان على تجمع المهنيين ؛ والكتل التي اقحمت انفها في قرار يخص الجيش وقد الحقوا ذلك بشتائم ولغة محرضة محقرة إدراك ان (اخوك لو بقى عسل ما تلحسو كلو) ؛ المكون العسكري ترك القطاعات المدنية (صرة في خيط) لقحت ولم يعلق او يتدخل في قرار فصل او تعيين وترك لهم الحبل على الغارب ؛ هذا الوضع حفز اي صاحب حلقوم عريض للتدخل في إجراء مؤسسة عسكرية لها تقديراتها وطقوسها وادبياتها ونهجها والذي عادة يتم التعامل معه من جانب الضباط والجنود حال القبول والرفض باسلوب ترجيح كفة التعامل بواقعية ؛ طالعت رسائل قمة الوعي والروح العالية من ضباط عظام احيلوا للتقاعد شكروا شعبهم وجنودهم و(البرهان) نفسه ومضوا لم يتخطوا الرقاب حيث ينتهي بهم المجلس ؛ بالمقابل تبني بعض الشارع مثال لضابط خرج على الهواء يتحدث حديث سياسة وبلغة نشطاء بل و(يشترط) على قائد الجيش والدولة موقعه ان تمت إعادته ! فنسف من حيث لا يدري مراكب عودته ووضع حذائه في وجه الجميع ؛ ان تشارك احدهم فهذا بالضرورة يعني الاقرار منك بحق هذا الشريك في مساحة تخصه للقرار واستقلال المواقف فإن اصررت على كسره حق له ان يلطمك على قفاك . ان تشاركني بقدر يقل او يزيد امر وان تجعلني ظهر حمار امر اخر . تجمع المهنيين او الجهة التي نظمت المواكب اي كانت إستهترت بمعنى مسؤولية التعامل بالعقل وليس العاطفة . قيادة الجيش الحالية وفي سبيل تثبيت التغيير سجنت قائدها الاعلى واحالت عشرات من رفاق اليسر والعسر للمعاش وتتحمل ضغوط مهولة وصلت درجة نعتها بالعمالة والجبن والتردد فلا يعقل ان يواصل شريكها بعد هذا نهج الاذلال لها لتخسر كذلك حتى قدرتها على اتخاذ قرار في الذي يليها من تصوراتها . صعب على هذه القيادة قطعا بعد كل ما فعلت ان تتحمل ان يبصق عليها كل متخفي كل (لوقو) او صاحب (لايف) . ان كان (البرهان) كما يقولون (وسخان) وانظر لبؤس الهتاف ؛ الجابرك شنو ! اسحب شراكتك وشوف ليك محل طهارة.

محمد حامد جمعة

شارك الموضوع :



