(الصحة) تتقصى حول (8) أجانب مُشتبه بإصابتهم (بكورونا)

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن إرسالها فريق طبي إلى إحدى الفنادق بالخرطوم للتقصي حول وجود “8” أجانب مشتبه بإصابتهم بفايروس “كورونا” وصلوا من الصين، وقطعت الوزارة بعدم وجود أية حالات للإصابة بالمرض في السودان.

وقال مدير الادارة العامة للطب الوقائي د. محمد نقد الله في تصريحات صحفية أمس إن درجات حرارة الضيوف المقيمين في الفندق تتراوح بين 35_36 درجة، وأكد أنه لا توجد حالات إصابة بينهم.

وأوضح أن بعض الأجانب دخل البلاد منذ الـ “4” من فبراير الجاري وحتى الثاني والعشرين منه، وقال إن هؤلاء الأجانب هم جزء من المجموعة المسجلة والمُتابعة من قبل السلطات الصحية وأشار إلى أنهم لا يمثلون مصدر خطر.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :



