الجنيه المصري يصعد بقوة مقابل الجنيه السوداني ويقلل السفر للقاهرة

أدى التحسن المستمر للجنيه المصري مقابل الدولار حيث أصبح واحد دولار يعادل 15.54 جنيه مصري والتدهور المستمر للجنيه السوداني مقابل الدولار حيث يعادل واحد دولار 106 جنيه سوداني لإنخفاض قيمة الجنيه السوداني لصالح المصري.

وكشفت وكالات سفر بالخرطوم لكوش نيوز عن تناقص كبير في أعداد السودانيين المسافرين لمصر لغرض السياحة أو العلاج والأغراض الأخرى منذ بداية العام الجاري خصوصاً عبر الطيران.

ويرى مراقبون أن إنخفاض الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية هو أحد أسباب قلة السفر للخارج لإرتفاع تكاليف السفر وبحسب أسعار الدولار في السوق الموازي ليوم الأربعاء ،أصبح الجنيه المصري يعادل 6.82 جنيه سوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

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