حسين خوجلي: خبز .. وحشيش .. وقمر

حسين خوجلي يكتب:

خبز .. وحشيش .. وقمر

الملايين التي لا تلتقي بالخبز

إلا في الخيال

والتي تسكن في الليل بيوتاً من سعال

أبداً ما عرفت شكل الدواء

تتردى جثثاً تحت الضياء

نزار قباني

دائما ما يستخدم المثقفون والمهتمون بالمعارف والنشاط الإبداعي العبارة الشهيرة ( ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ) ولأن الإنسان السوداني قد أصبح في هذا الواقع البائس لا يجد خبزاً ولا حياة تصبح الثقافة ضرورة وتصبح الاستنارة واجباً. لأن البطون الجائعة، والأيادي المهيضة، والأبصار الكليلة لن تتوهج بالحيوية صوب مراقي الكفاية والعدل؛ إلا بثورة ثقافية تومض حارة في قلوب الرجال والنساء وتترع ليالي العواصم والساحات بالفكر والتجديد والاضافة.

وإني لأعجب أن تمر ذكرى ثورة ديسمبر وجيد الخرطوم عاطل من ذهب المشاعر وجوهر العقول. تمضي للأسف ليالي الخرطوم رتيبة بلا فكرة موحية ولا قصيدة فياضة ولا أغنية سعيدة تمسح الوجوه المتعبة والقلوب المرهقات.

وجدت نفسي أقترح هذه الليالي وهذه الندوات والمحاضرات، علها تخرج الناطق الرسمي من هذه التوضيحات المجهدة وهو يحاول تجميل الواقع المر وطلاء الجدار القديم.

وهي محاولة متواضعة عبر هذه الليالي المقترحة، لتعيد الأعين للشاشات والآذان للإذاعات والعيون للقراءة والحيارى للمنابر. وتفاصيل الليالي العامرات

والنهارات الفياضة كالآتي:-

– مذكرات منصور خالد اعتراف أم إذن بالانصراف ؟ الأستاذ عبد الباسط سبدرات ويليه المناقشون، ويعقبه

تعليق المؤلف

– الأفكار المقموعة في تجربة الأحزاب الأيديولوجية (تجربة الرشيد الطاهر مع الإخوان وتجربة عمر مصطفى المكي مع الشيوعيين ) الدكتور عبد الله علي إبراهيم

– أمراء الهتاف الشعري في الواقعية الاشتراكية ( الألماني بريخت والمصري كمال عبد الحليم والتركي ناظم حكمت والسوداني محجوب شريف .. ماذا بقي من التجربة؟ البروفيسور محمد المهدي بشرى

– الخطاب اللغوي في تجربة الترابي الفكرية – الدكتور أمين حسن عمر

– التجربة الفكرية للسيد الصادق المهدي ما بين الوصفية والاجتهاد – الدكتور النور حمد

– ضمور الإضافة الفكرية لدى الأحزاب الاتحادية – الأساتذان عادل إبراهيم حمد ومضوي الترابي

– الأصول الفكرية لتجربة الاقتصاد الإسلامي – الدكتور أحمد ابراهيم الترابي والأستاذ عبد الرحيم حمدي

– ظاهرة الانتحار وسط شعراء اليسار ( عبد الرحمن شيبون وعبد الرحيم أبو ذكرى مثالاً ) الشاعر والمحامي كمال الجزولي

– هل هنالك فرصة لحزب شبابي جديد ؟ – ورقة للأستاذ المحبوب عبد السلام والدكتور محمد علي الجزولي

– فرصة الشعراء السودانيين في المنابر العربية ما بعد (الفيتوري ومحي الدين فارس ومصطفى سند ) – ورقة للشاعر عالم عباس

– قراءة جديدة للمشروع الإبداعي للعباسي والتجاني ومحمد المهدي المجذوب- ورقة الدكتور الحبر يوسف نور الدائم

– مدرسة الخرطوم في اللون والحروفيات من خلال تجربة ( شبرين والصلحي وعثمان وقيع الله ) – ورقة الدكتور راشد دياب والفنانة كمالا اسحق

– هاشم صديق ما بين تجربة الشعر والمسرح ( ضفاف الملحمة ونبتة حبيبتي نموذجا ) – ورقة للاستاذان مكي سنادة وكامل عبد الماجد

– الأغنية السودانية أساس الصنايعية وأثاث الأفندية- ورقة الدكتور عز الدين هلالي والسر السيد

– أزمة النشر والتأليف في السودان. قلة الحيلة أم قلة العطاء ؟ – ورقة لصديق المجتبى وبشير سهل جمعة

– مفهوم المرأة والأنثى في الرواية السودانية- ورقة من تقديم الأستاذة بثينة خضر مكي وأميمة عبد الله

– تجربة الشعراء الإسلاميين حدود الطلاقة والالتزام – ورقة الأستاذان سيد الخطيب وعلي يس

– تأثير الروابط الثقافية في الإقليم السوداني الكبير ما بين شرق إفريقيا وغربها – ورقة الدكتور جعفر ميرغني والدكتور عبد الله حمدنا الله

– المدرسة السودانية في الترجمة والتعريب- ورقة الأساتذ عبد الله حميدة الأمين ودكتور التجاني المتعافي

– التباين الثقافي في السودان ومخاوف الجرأة والحذر – ورقة للدكتور محمد المجذوب محمد صالح والاستاذ الشاعر التجاني سعيد

– شعر العامية اشكالية العمق واطار الاكسسوار- ورقة محمد طه القدال وأزهري محمد علي والتجاني حاج موسى

– ليلة شعرية كبرى عبد القادر الكتيابي، روضة الحاج ، علي يس، خالد فتح الرحمن، محمد نجيب محمد علي، عبد الله شابو ، ابتهال مصطفى، أسامة تاج السر، مناهل فتحي، وإيمان آدم ومحمود الجيلي

– السينما السودانية شاشة معتمة ومناخ مضئ – ورقة الأستاذ عبادي محجوب مع الأستاذ سيف الدين حسن

– مهرجانات الثقافة الخمسة في مايو دعوة للاقتداء والتجديد – بروفيسور علي شمو دكتور اسماعيل الحاج موسى

– ليلة الخليل الغنائية الكبرى ( اختيارات من أغنيات الالتزام الوطني) مشاركة مفتوحة للفنانين الشباب

– الليلة الكبرى لأغنيات الربوع واختيارات طليقة للفن الشعبي السوداني

– ليلة الغناء الفصيح في بلادنا مشاركة للتنافس

– افتتاح أكبر غاليري للوحات السودانية وتجارب التشكيل السوداني

– افتتاح اكبر مكتبة توثيقية في تاريخ الكتاب السوداني

– اكبر معرض للكتاب العربي – ٥ مليون كتاب وتجربة جديدة للكتاب الشعبي والنسخ المدعومة تحت شعار مكتبة لكل بيت سوداني

– اطلاق مشروع قصر للثقافة وحديقة بكل حارة سودانية.

عزيزي القارئ هذا اقتراحٌ قابل للتطبيق اذا قدمنا بين يديه الوعي والإرادة وهدية لوزير الثقافة والإعلام بحكومة الكفاءات القادمة في دولة العز وكنز الفرح (وآن لنا أن نحلم).

حسين خوجلي

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