سرقة طفلة رضيعة من داخل مستشفى القضارف

سادت حالة من الهلع والاستغراب في اوساط اهل القضارف ومستشفى النساء والاطفال حديثي الولادة، بعد سرقة طفلة رضيعة تبلغ من العمر يومين.

وبحسب والدة الطفله فانه وفي تمام الساعة الرابعة صباحا يوم أمس السبت بحسب صحيفة آخر لحظة، أمرت إدارة المستشفى المرافقين الخروج من الغرف لجهة ان الوقت للنظافة وأضافت بعد دقائق من خروج المرافقين دخلت عليها سيدة سمراء اللون في العقد الثالث من العمر وطلبت منها أعطاها الطفلة بغرض منحها جرعه لكنها سرعان ما توارت عن الانظار لتبلغ بعدها والدة الطفلة إدارة المستشفى بالحادثة. وبدا الجميع في حالة بحث مستمر لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، ليتجه بعدها والد الطفلة مصطفى صالح محمد نور، لمحكمة الأسرة والطفل وتدوين بلاغ بالحادثة، وحملت الأسرة ادارة المستشفى مسؤولية اختفاء الطفلة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



