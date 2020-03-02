ماذا تقصد قحت التي تتبع نفس اسلوب الانقاذ؟

عندما قالت وزيرة التعليم العالي امسح واكنس واشارت إلى تغيير مدراء الجامعات… استبقها اغلب المديرين وقدموا استقالاتهم.. لكن تم تجاهل الاستقالات… والإصرار على إقالتهم…. هل المقصود الإهانة… او ما المقصود بذلك التصرف.. ؟

الان يتكرر نفس الحدث فالقائمة المقالة في الخارجية فيها من بلغ المعاش وفيها من قدم استقالته مسبقا ومع ذلك ظهرت أسماؤهم من باب الاذلال والإهانة… وبعضهم من لطف الله عليه أن وجد ما هو أفضل من الخارجية.

بلغوا قحت

وبلغوا لجنة إزالة التمكين

ليعرفوا قدر وكفاءة بعض ممن قاموا بإنهاء خدمتهم بوزارة الخارجية

ومنهم الأخ الكريم والمهذب

السفير خالد فتح الرحمن

والذي أصروا على (إعفائه) قبل يومين رغم تقدمه بإستقالته من العمل بالوزارة وتلقيه ما يفيد قبول إستقالته بل ونشره بتاريخ الأول من فبراير رسالة شكر ووداع بلغة رفيعة ورصينة تشبه كاتبها تماماً

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السفير خالد فتح الرحمن والذي تمت (إزالته) من وزارة الخارجية خلال كشف (إزالة التمكين) الأخير ، إختطفته وفازت به منظمة (الآيسيسكو) للتربية والعلوم والثقافة حيث تولى منصب مدير إدارة الحوار و التنوع الثقافي بالمنظمة

بالتوفيق وليبق السودان الحبيب في حدقات عيونك

Howayda Salah Atabani

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