نحن لو قعدنا نتلفسف في سوق الحي في الخليج حا يملوه ناس أثيوبيا والباكستان والصومال

استئناف صادرات الضان

اليوم طلع خبر باستئناف صادر الثورة الحيوانية للسعودية بعد الايقاف بسبب حمى الوادي المتصدع وقدرها 130ألف راس مبدئيا وفقا لإشتراطات الحجر الصحي السعودي يتم التطعيم من حمى الوادي المتصدع قبل بقائها فترة الحجر 21 يوم في المحاجر السودانية

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في شباب بشوفوا كونو تشترط عليك السعودية فيها تبخيس ليك .. ابداً الكلام ده ما صاح نهائي وياريت السعوديين يجيبو في سواكن أو في المويلح فريق ويشرفو على الأجراءات والكلام ده ما هنا بس في أي حتة في العالم المستورد هو البيفرض شروطه وبحدد معاييره وأنت ما عليك ألا تنفذها ، ولو شفتو مصر بدلل لبنان والسعودية كيف كان عرفتو كيف تعظم صادراتك .. وجود اشراف سعودي على الصادر بزيدوه بقلل الراجع وخسائر المصدرين .. ياخ السعودية شهر والتاني توقف صادر البصل المصري بسبب نسبة المبيد هسه المصريين وصلو معاهم يفحصو أي شحنة . ويمشو كمان يفحصوا في الأسواق وكل شحنة معاها شهادات مبيد بل مصر سجلت المزارع المؤهلة لصادر البصل للسعودية يعني قبل تزرع تكون عارف الوضع .

نحن عندنا تجربة مع الأشراف المصري في محجر المويلح لا ابالغ كان قلت ليكم خلال أكتر من 18 شهر من بدء التصدير ما رجعت ولا قطعة لحمة أو حيوان حي ، وبصراحة دمرنا المنتج المصري والبرازيلي في اللحوم داخل مصر واي زول في مصر هسه بكون عارف اسعار اللحمة الحاصل فيها شنو هناك وبعد ده مغطية معانا لمن غلط … و السوق المصري مقدرنو مصدرين سودانيين حجمو 5 مليون عجل نحن عايزين منو نصيب الاسد والكلام ده ما بيحصل مالم نتعاون مع أشتراطات المصريين – ودي برجع ليها في بوست مفصل أن شاء الله

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حاجة مهمة : مؤكد بيع اللحوم يعطي قيمة مضافة في الجلد والشعر وحتى الاظافر والقرون ويشغل شباب ، لكن الحيوانات الحية سوق موازي ما ليه علاقة باللحوم ،و تحديدا في الدول الإسلامية بحسب الدين و الشرعية وثقافيات وتقاليد خاصة بيها ، يعني نحن طالما عندنا سوق قيمته تقريباً مليار دولار في السعودية (صادرانا 2018 ضان حي شامل الهدي ) وقابل لأنو يتضاعف لأنو السعودية بدء ممن يناير 2020 الأعلاف زادت40 % لانو رفعو الدعم عن الذرة والصويا نحن مانخسر السوق ده ونفكر كيف نزيده ما زي ما عمل المبشتن بكري حسن صالح ووقف الصادر ، نحن عندنا مقدرة ننتج ملاييين الضان نبيع لحوم ونبيع برضو حي

نحن لو قعدنا نتلفسف في سوق الحي في الخليج حا يملوه ناس أثيوبيا والباكستان والصومال ، رغم إنو الأفضلية العليا هي للحوم السودانية ولو غطينا نحن ما في زول بخش معانا هناك ، ونحمد الله استراليا بعيدة .

أضرب ليك مثلا استراليا بتصدر سنويا ما قيمته 12 ملياردولار لحوم .. لكن بالمقابل بتصدر للدول الفيها مسلمين وتحديداً أندونسيا حوالي مليون نص أو 2 مليون رأس عجول حية .

نحن نبي استراتجية متوازنة بهدف تعظيم فوائد المنتجين كان لحوم وللا Livestocks

هادي ود البورت

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