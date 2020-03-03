الصحة : لا وجود لحالات كورونا بالسودان

نفت وزارة الصحة الاتحادية، بحسب صحيفة مصادر ماتردد في وسائط التواصل الاجتماعي، عن تسجيل إصابات بمرض كورونا، وتحديداً بأم درمان، وبعض المستشفيات الخاصة بالخرطوم.

وقالت الوزارة، في تعميم صحفي، اليوم “الثلاثاء”، إنها تتابع الموقف الصحي بصورة مكثفة ومستدامة عبر جميع قنواتها منذ الإعلان عن المرض بالصين.

وناشدت وزارة الصحة، جميع المواطنين بعدم الاستحابة لمثل هذه الشائعات، ونوهت إلى أنها ستعكس حالة البلاد الصحية اعتباراً من مساء اليوم “الثلاثاء”، وتعميمها في كل المنابر الإعلامية، ووكالة السودان للأنباء (سونا)، وموقع الوزارة الإلكتروني، وصفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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